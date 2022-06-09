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Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Can Karataş’ı sevenleri mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü

Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Can Karataş’ı sevenleri mutlu gününde yalnız bırakmadı.

09 Haziran 2022 Perşembe 14:38
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Kahraman Medya & Tv Fotoğraf Tasarımcısı Can Karataş, Fatma Tatlı ile hayatlarını birleştirdi.

Kahramanmaraş Saffron Otel’de düzenlenen göz kamaştıran düğün töreniyle birlikte dünya evine giren Can Karataş ve Fatma Tatlı’nın mutluluğu yüzlerinden okundu. Genç çifti en mutlu gününde, siyasiler, bürokratlar, gazeteci meslektaşları, ailelerin eş dost ve akrabaları yalnız bırakmazlarken düğünde renkli anlar yaşandı.

Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlerine teşekkür eden çift tebrikleri kabul etti.

Törene katılan ve Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti adına konuşan dernek başkanı Serkan Ercüment Kuzu, “Dünya evine giren çiftlerimizin bu mutlu gününde ben ve yönetim kurulum adına burada olmaktan mutluluk duyduk. Derneğimiz üyesi Can Karataş’ın ve eşi Fatma Karataş’ın bu mutlu gününe şahit olduk. Çiftimize iki cihanda saadet ve mutluluklar diliyoruz” İfadelerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Tatlı Ve Karataş Ailesinin Mutlu Günü
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