Tayvan Türkiye Temsilcisi Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanını Ziyaret Etti

Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarete Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu ve Deva Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Zaman zaman İlçe Başkanı Salih Dökme ve eşi ile Tayvan Türkiye Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang arasında Tayvan dili Çince ile yapılan diyaloglar renkli görüntülere sebep oldu. Tayvan Türkiye Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang'ın danışmanı Hasan C.T. CHANG'ın da hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Tayvan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve Tayvan Türkiye arasındaki ticaret hacmi ile ilgili İl Başkanımız Uzm.Dr. İrfan Karatutlu'nun sorularına da cevaplar veren Tayvan Türkiye Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, iki ülke arasında ilişkilerin çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek işbirliğinin önemine dikkat çekti. Tayvan'nın dünyanın en büyük çip üreticilerinden ve en demokratik ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Volkan Chih-yang Huang: "Tayvan, demokrasiye olan inancı, özgürlüklere açtığı alanlar, insan haklarına saygısı ve hukukun üstünlüğünü öne çıkarmasıyla örnek bir ülke olmuştur. Tayvan dünyanın en büyük çip üreten ülkelerinden birisidir. Tayvan ile Türkiye arasındaki ilişkilerimiz ise her geçen gün daha da artmaktadır. Tayvan Türkiye Temsilciliğimiz 1989 yılında başkent Ankara'da kurulmuştur. 1993 yılında ise temsilcilik ofisimiz Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonuna dönüşmüştür. Aynı sene sonunda Türkiye Cumhuriyeti Tayvan'da Ticaret Ofisini kurmuş olup, iki ülkenin ekonomi, kültür, turizm, eğitim gibi alanlarda ilişkileri gelişmeye devam etmektedir." diyerek sözlerini tamamladı.

Samimi bir sohbet havasında geçen görüşmelerin sonunda Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme Tayvan Türkiye Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang'a ve danışmanı Hasan C.T. CHANG'e "Maraş Aslanı" motifli sanduka hediye etti.