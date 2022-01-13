Taziyeye giden Kahramanmaraşlı genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’a ailesiyle birlikte taziye ziyaretine giden Mustafa Akdemir’in kullandığı otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta bulunan Akdemir’in annesi Servet, babası Mehmet ve ablası Zeynep Akdemir’in bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Yozgat’ta hastaneye kaldırılan Mustafa Akdemir, hayatını kaybederken, aile üyelerinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

35 yaşındaki Akdemir’in cenazesi Afşin’de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi.



