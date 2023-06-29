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TBMM Başkanı Kurtulmuş; EXPO 2023, Kahramanmaraş’a Büyük Katkı Sağlayacak

Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kılınan bayram namazının ardından Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın konteyner kentini ziyaret ederek, depremzedelerle bayramlaştı. Başkan Mahçiçek ise burada Kurtulmuş’a EXPO 2023’e dair bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş; EXPO 2023, Kahramanmaraş’a Büyük Katkı Sağlayacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş; EXPO 2023, Kahramanmaraş’a Büyük Katkı Sağlayacak

Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kılınan bayram namazının ardından Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın konteyner kentini ziyaret ederek, depremzedelerle bayramlaştı. Başkan Mahçiçek ise burada Kurtulmuş’a EXPO 2023’e dair bilgi verdi.

29 Haziran 2023 Perşembe 16:32

Kurban Bayramı arifesinde Kahramanmaraş’a gelerek iki günlük program dahilinde kentte önemli ziyaretler ve incelemelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazının kılınmasının ardından Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret etti.

Alan içerisindeki Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın konteyner kentinde depremzede vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelen Kurtulmuş, depremzedelerin bayramlarını tebrik etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltıda Kurtulmuş’a EXPO 2023 çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bilge Ergin, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve ilgililer katıldı.

“Depremzede insanlarımızın rehabilite olması açısından EXPO 2023 çok önemli”

Programın açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sözlerine depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Konuşmasının devamında EXPO 2023’ü anlatan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş, ekonomisi, kültürü, yöresel değerleri, muhteşem doğası ve sanayisiyle büyük bir zenginliğe sahiptir. Kahramanmaraş’ımızın eksik olduğu nokta ise şehrimizin tanıtımıdır. Şehrimizin Akdeniz Bölgesinde olduğunu bile çoğu insanımız bilmez maalesef. Bu eksikliği aşalım, şehrimizi dünyaya tanıtalım diye bir dünya projesi geliştirdik. Uluslararası EXPO’yu 2023 yılında Kahramanmaraş’ta düzenleyeceğiz inşallah. Sadece EXPO dönemiyle yetinmeyelim, alanımızın sürekliliğini sağlayalım diye içine çok sayıda projeler serpiştirdik. Bugüne kadar da devletimizden bir kuruş maddi destek almadık. Projelerin yarısını belediye olarak kendimiz, yarısını da yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Vergi ve SGK borcu olmayan nadir belediyelerden biri Onikişubat Belediyesi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ve siz değerli Meclis Başkanımızın katılımlarıyla 12 Ağustos’ta EXPO 2023’ü açacağız. Sizlere tekraren ziyaretleriniz ve ilginiz için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Kahramanmaraş çok kısa sürede eski haline dönecek"

Başkan Mehçiçek’in konuşmasının ardından kürsüye gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, her geçen gün deprem yaralarının daha fazla sarıldığını belirterek, kalıcı konutların Ekim ayından itibaren teslim edileceğini söyledi. Kurtulmuş, “Elhamdülillah deprem sürecinde yapılan faaliyetleri bugün itibarıyla geriye doğru değerlendirdiğimizde büyük mesafeler alındığını, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının önemli bir kısmının karşılandığını görmekten de fevkalade memnun oluyoruz. Şimdi önümüzdeki mesele, evleri yıkılmış olan, oturulamaz hale gelmiş olan yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için devletin seferber olmasıdır. Ekim ayından itibaren yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak. Ümit ediyoruz ki kısa bir süre içinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına geçmesiyle depremin getirmiş olduğu ağır travmaları azaltacağız. İnanıyorum ki çok kısa bir süre içinde Kahramanmaraş eski haline dönecek. Gerçekten ağır bir tablo, aynı aileden üç kişi, beş kişi, daha fazla insanın yan yana yattığı mezarları gördüm. Cenab-ı Allah ölenlere rahmet eylesin, geride kalanlara da büyük sabırlar versin. Hep beraber bu acıları paylaşarak, hafifletmenin yolunu aramak mecburiyetindeyiz. Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu devletin kurum ve kuruluşları olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

“EXPO 2023’ün kente çok büyük katkısı olacağına inanıyorum”

Kahramanmaraşlı depremzede 9 öğrencinin LGS’de tam puan aldığını belirterek tebriklerini ileten Kurtulmuş, kent sanayiine değinerek EXPO 2023’e ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kurtulmuş, "Hayat devam ediyor. Şu an bir konteyner kentte konuşuyoruz. Konteyner kentin içinde EXPO'dan bahsetmek biraz çok uygun değil gibi görünüyorsa da Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için bunun da eğer gerçekleştirilebilirse faydası, katkısı olacak kanaatindeyim. Böylece bir taraftan yaralanırlar bir taraftan şehirlerimizin yeniden imar edilmesi ama aynı zamanda da günlük hayatın içerisinde devam eden hayatımızın faaliyetlerinin sürdürülmesi hepimiz için zorunludur ve önemlidir. Allah bu millete bir daha böylesine acılar göstermesin, bu milletimizi her türlü felaketten, acıdan, afetten korusun. Birlik, barış, kardeşlik içinde Türkiye'yi daha ileriye götürecek hedeflerimizin etrafında kilitlenerek Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak gerçekleştirmeyi nasip etsin. İnşallah önümüzdeki yüzyıl sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, günün anısında TBMM Başkanı Kurtulmuş’a EXPO 2023 mozaiği ve sembol çiçeğini takdim etti.

Kurtulmuş daha sonra EXPO Alanı'ndaki Savunma Sanayii Konteyner Kenti ziyaret ederek depremzede vatandaşların bayramını tebrik etti.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş; EXPO 2023Kahramanmaraş’a Büyük Katkı Sağlayacak
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