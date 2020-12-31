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TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Çağlayancerit’te birlik ve beraberlik var

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Çağlayancerit ilçesinde tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını inceledi. Güvenç, 2020 yılında ilçeye çok önemli hizmetler kazandırıldığını söyleyerek ilçede ortaya konulan birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Çağlayancerit’te birlik ve beraberlik var

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Çağlayancerit’te birlik ve beraberlik var

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Çağlayancerit ilçesinde tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını inceledi. Güvenç, 2020 yılında ilçeye çok önemli hizmetler kazandırıldığını söyleyerek ilçede ortaya konulan birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

31 Aralık 2020 Perşembe 10:06
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Seçim bölgesinde inceleme ve ziyaretlerde bulunan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Çağlayancerit ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal etti. İlçeye yapılan yatırımları yerinde inceleyen Güvenç, 2020 yılının kamu yatırımları bakımından verimli geçtiğini söyledi.

Bu yatırımların başında ulaşımın geldiğini hatırlatan Güvenç, ilçenin doğal gaz özleminin de sona erdiğini vurguladı. Ayrıca Nurhak ilçesiyle bağlantı yolunun da İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik yolu olarak tamamlanarak hizmete sunulduğunu kaydeden Güvenç, ziyaretler sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çağlayancerit ilçemizde ilçe başkanlığımızı, kadın kollarımızı ve gençlik kollarımızı ziyaret ederek 2020 yılı değerlendirmesi yaptık. 2021 yılı yatırım programımızla alakalı görüşmeler yaptık. Hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Ak dereden Çağlayancerit’e ulaşımı sağlayan yolumuzu kara yollarımızın büyük fedakarlığıyla bitirme aşamasına getirdik. Bunun yanı sıra Çağlayancerit ilçemiz doğal gazı kullanmaya başladı. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Gölbaşı yol ayrımındaki heyelan bölgesinde gerekli çalışmalar yapıldı. Devamındaki yol çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımız büyük ölçüde devam ediyor. Hükümet konağı inşaatımız başladığını gördük. Spor salonu inşaatı için ihale yapıldı ve bizlerde yerini gezerek inceleme yaptık. Belediyemiz DOĞAKA desteğiyle Turizm kompleksi ve müze planlamış. Bu hizmetin de gurur verici olduğunun altını çizmek istiyorum. İnşallah bir sonraki gelişimizde bunların açılışını yapmak nasip olur.”

2021 YILI DAHA VERİMLİ GEÇECEK

“2021 yılında öncelikli hedefimiz Dulkadiroğlu yoludur. Hükümet konağımızın inşaatının tamamlanması da 2021 programımızda yer alıyor. Ayrıca 2 adet halı sahamızın da inşaat çalışmaları devam ediyor. Doğal gazımızın tanktan Gölbaşı’ndan gelecek hatta bağlanması işi önümüzde duruyor. Çağlayancerit’te birlik ve beraberlik var. Belediyemiz ve teşkilatlarımız sırt sırta vererek ilçenin kalkınması adına güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu birlik ve beraberliği gösteren belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılı ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına bereketli bir yıl olur. 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreç yaşadık. Ancak biz hizmet noktasında vatandaşımızın ihtiyacı olan hizmetleri yapmaya başardık. İnşallah daha güzel işler de yapacağız.”

NURHAK ÇAĞLAYANCERİT ARASI 30 DAKİKA

“Nurhak yolunu 42 kilometre olarak tamamladık. Şuanda Çağlayancerit’ten Nurhak’a yarım saatte gide bilmekteyiz. İçişleri Bakanlığımıza bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Güvenlik yolu olarak bu hizmeti sağladık. Daha önce göçerlerin develerle gittiği bu yolu güzel ve standardı yüksek bir yol haline getirdik. Bölgemize, vatandaşlarımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

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