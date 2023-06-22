TEÇ-SEN’den AKEDAŞ’la ilgili fatura oyunu iddiası! Kahramanmaraş’ta faturalar bu yüzden mi kabarık geliyor?

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından elektrik faturaları depremzedelerin içinde bulunduğu zor durum göz önüne alınarak durdurulmuştu. Haziran ayı ile faturalar gelmeye başladı.

Kolaylık olsun diye okunmayan faturalar depremden yaklaşık 4 ay sonra depremzedeleri adeta çarpmış durumda.

Kahramanmaraş genelinde vatandaşlar AKEDAŞ’ın gönderdiği faturalardan şikayetçi. Kimi aboneler 3 ay süreyle evde olmadıkları halde yüksek meblağlı faturalar geldiğini belirtirken, kimileride AKEDAŞ’ın sayaç okumada kademe hilesi yaptığını iddia ediyor.

Gelen faturalara itiraz eden vatandaşlar AKEDAŞ’la ilgili CİMER ve EPDK'ya şikayet yağdırdı.

AKEDAŞ'ın Kademe Hilesi yaptığını savunan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) ise durumu şöyle özetliyor;

“AKEDAŞ'IN KADEME HİLESİNE DUR DİYELİM”

Deprem süresince evimizde aktif olarak oturmaya devam ettik ve tüm akrabalar, eş, dost mümkün olduğunca evimizde misafir ettik. O nedenle ortalama 2 dairede 50 kişi yaşadık ve doğal gaz gelene dek tüm ihtiyaçlarımızı elektrikle karşılarık. Isıtıcılar, banyo, yemek, çay, tv, aydınlatma toplamda bir daireye 3.879,00 TL diğer daireyede 2.430,00 TL fatura geldi bence çok değil bu faturalar.

Ancak bu faturalardaki tek problem SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİNİ GEÇTİNİZ ibaresi. AKEDAŞ burada bir ayak oyunu yaparak toplu okuma yaptığı için tüketici birim fiyatını 2. kademe olan 2,16 TL’ den yazıyor. Oysaki 1. Kademenin fiyatı 1,45 TL’ dir. Bu nedenle faturalar ufak bir hesap hareketiyle inanılmaz yükseliyor.

3.878,00 TL’ lik faturada

1.Kademe tüketim: 1.224 Kw 1,45 TL ile çarpıldığında 1.774,48 TL yapıyor

2.Kademe tüketim: 790.80 Kw 2,16 TL ile çarpıldığında 1.708,12 TL yapıyor

Oysaki toplam tüketim 2.014,7 Kw ile 1. Kademe fiyatı olan 1,45 TL ile çarpıldığında 2.921,00 TL toplam fatura gelecekti.

Aynı hesabı diğer daire içinde yaptığımızda 1.415,36 Kw enerji tüketimine 1. Kademeden hesap yapıp 1,45 TL ile çarpıldığında 2.052,27 TL toplam fatura gelmesi gerekmekte.

Yani AKEDAŞ UFAK BİR ÜÇ KAĞITLA 1. daire için 957,00 TL fazla para tahsil etmekte. 2. Daire içinde 377,72 TL fazla fatura tahsilatı yapılmakta.

İşin özü sadece benden tahsil edilen UFAK AYAK OYUNU İLE benim hiç bir suçum olmamasına rağmen 957,00+377,72= 1.344,72 TL fazla ücret vardır.