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Tekke kentsel dönüşüm konutları sahiplerini buluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşümü kapsamında hayata geçirilen Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı. İnşa edilen 95 konut ve 4 iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek.

Tekke kentsel dönüşüm konutları sahiplerini buluyor

Tekke kentsel dönüşüm konutları sahiplerini buluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşümü kapsamında hayata geçirilen Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı. İnşa edilen 95 konut ve 4 iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:07
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önemli bir projeyi daha tamamladı. Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşümü kapsamında Onikişubat ilçesi Saçaklızade mahallesinde hayata geçirilen toplu konut projesi tamamlandı. 15 bin metrekarelik alanda inşa edilen 3 bloğun yapım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Toplamda inşa edilen 95 konut ve 4 iş yeri tapu ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Saçaklızade’de önemi bir yaşam merkezinin oluşturulduğu belirtildi.

Yeni Bir Yaşam Alanı Oluşturuldu

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Tekke Kentsel Dönüşümü kapsamında Saçaklızade Toplu Konutları projemizde imalatlarımızı tamamladık. Geniş yaşam alanları, sosyal donatıları, çevre düzenlemesiyle bölgede önemli bir yaşam merkezi oluşturuldu. 95 konut ve 4 iş yerinin tapu ve tescil işlemleri devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Tekke Kentsel Dönüşümü kapsamında hak sahiplerimize konutlarını teslim etmiş olacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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