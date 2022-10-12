Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye...
Yedikuyular Yolunda Güvenlik Büyükşehir’le Artıyor
Yedikuyular Yolunda Güvenlik Büyükşehir’le Artıyor
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği Ziyafeti
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği...
Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor
Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet...
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!

Tekke Kentsel Dönüşümünde Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle sürdürülen Tekke Kentsel Dönüşümü çalışmaları kapsamında Saçaklızade Mahallesi’nde inşa edilen yeni konutlar da hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

Tekke Kentsel Dönüşümünde Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Tekke Kentsel Dönüşümünde Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle sürdürülen Tekke Kentsel Dönüşümü çalışmaları kapsamında Saçaklızade Mahallesi’nde inşa edilen yeni konutlar da hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:29

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından sürdürülen Tekke Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yapımında sona gelinen Saçaklızade Rezerv Yapı Alanı 2. Etap Konutları’nda kura çekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, güney cephe bölümlerindeki 23 hak sahibine tahsis edilecek konutların yerleri belirlendi. Saçaklızade Rezerv Yapı Alanı 2. Etap Konutları’nın kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Tahsis edilecek konutları belirlenen hak sahipleri, yaşadıkları sevinci belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hak Sahiplerinden Başkan Güngör’e Teşekkür

Kura çekimi sonucu yaşadığı sevinci belirten Hülya Yıldız, “Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Yaşadığım sevinci tarif etmekte güçlük çekiyorum. Rabbim herkese evinde hayırla oturmayı nasip etsin” dedi. Sariye Demir ise, “Bu süreçte her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu. Hak sahiplerinden Muhammet Dilli, “Bu konutları büyük bir merakla bekledik ve gerçekten beklediğimize de değdi. Çok güzel oldu. Hayrettin Güngör Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tekke Kentsel Dönüşümünde Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam
Yedikuyular Yolunda Güvenlik Büyükşehir’le Artıyor
Yedikuyular Yolunda Güvenlik Büyükşehir’le Artıyor
Başkan Mahçiçek’ten Rektör Yasım’a Ziyaret
Başkan Mahçiçek’ten Rektör Yasım’a Ziyaret
Edebiyatın Başkentinde “Şairler Tepesi” İçin Geri Sayım Başladı
Edebiyatın Başkentinde “Şairler Tepesi” İçin Geri Sayım Başladı
Başkan Güngör, ‘Afşin’e yatırım 120 milyon TL’yi aştı’
Başkan Güngör, ‘Afşin’e yatırım 120 milyon TL’yi aştı’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber