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Tekke sakinleri yeni konutlarına kavuşuyor

Tekke Kentsel Dönüşüm projesi için yapımına başlanan 555 konut tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Kurtlar ve Saçaklızade’de inşa edilen 20 blok, iç mekân işlerinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Tekke sakinleri yeni konutlarına kavuşuyor

Tekke sakinleri yeni konutlarına kavuşuyor

Tekke Kentsel Dönüşüm projesi için yapımına başlanan 555 konut tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Kurtlar ve Saçaklızade’de inşa edilen 20 blok, iç mekân işlerinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

19 Şubat 2022 Cumartesi 11:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Yusuflar (Tekke) Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Saçaklızade ve Kurtlar’da başlatılan konut projelerinde sona gelindi. Saçaklızade Mahallesi’nde başlatılan 113 daire ve 3 bloktan oluşan projede ince işçilik çalışmalarına başlandı. Kurtlar’da 17 blokluk yapım işinde de sona yaklaşıldı.

555 Daire İnşa Ediliyor

Sürdürülen çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Tekke Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Saçaklızade’de 100 konutu hak sahiplerimize teslim etmiştik. Yine Saçaklızade’de yapımı süren 113 konutta da sona gelindi. Kurtlar Mahallemizde de 17 blokluk inşaat hızla sürüyor. 72 dönüm alan üzerinde yürüyüş yolları, spor alanları ve sosyal tesisleriyle çok önemli bir proje yükseliyor. Çalışmalar kapsamında Saçaklızade ve Kurtlar’da toplam 555 konut yapım aşamalarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Yusuflar Mahallesi’nde hayata geçirilecek projede de son aşamaya gelindi. Şehrimiz için hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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Tekke Sakinleri Yeni Konutlarına Kavuşuyor
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