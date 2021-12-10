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Tema Vakfı Genel Başkanı Ataç, ‘Geç kalınmış olsa da ıslah OSB çok önemli bir adım’

Tema Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş`a geldi.

Tema Vakfı Genel Başkanı Ataç, ‘Geç kalınmış olsa da ıslah OSB çok önemli bir adım’

Tema Vakfı Genel Başkanı Ataç, ‘Geç kalınmış olsa da ıslah OSB çok önemli bir adım’

Tema Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş`a geldi.

10 Aralık 2021 Cuma 11:48
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Kahramanmaraş Tema Vakfı İl Başkanlığında yönetim kurulu ve vatandaşlar ile bir araya gelen Ataç, “Halen termik santraller hava ve çevre kirliliğini önlemek açısında gerekli yatırımları yapmamış durumda, insan ve çevre sağlığını hiçe sayıp halen çalışmaya devam ediyorlar. Biz bu konuda baskı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ın kanayan yarası haline gelen Aksu Çayı’nın temizlenmesi konusunda geçtiğimiz haftalarda dev bir adım atılmıştı. Aksu Çayı’nın temizlenmesi için Kahramanmaraş’a özel çıkartılan kanun ile kurulacak olan Islah OSB ile Aksu Çayı temizlenmiş olacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tema Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç, Islah OSB’nin hem Kahramanmaraş için hem de çevre için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

GEÇ KALINMIŞ OLSADA ISLAH OSB ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Ataç, ”Islah OSB konusu olumlu bir gelişme, aslında bugüne kalmış olması geç olmuş olsa da bir an önce çözülmesi olumlu bir gelişme çünkü şehrin içinde böyle bir kirliliğin yaşıyor olması vatandaşları olumsuz etkiliyor. Şehirde fabrika atıklarından kaynaklı su kirliliği hat safhada, fakat yetkililer bu amaç için birleşmişler bu çok önemli bir gelişme, Kahramanmaraş`ta bir takım adımların atılması mutluluk verici, şimdi bu konunun bir an önce icraata geçmesini bekliyoruz. Yetkilendirme, proje hazır ama bekletilmeden yapılması taraftarıyız” açıklamasında bulundu.

TERMİK SANTRALLER KONUSUNDA BASKILARIMIZ DEVAM EDECEK

Tema Vakfı Genel Başkanı Ataç, şunları dile getirdi: “Bugün Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun Bey`i ziyaret ettik, kentin çevre sorunları hakkında bilgi alışverişi yaptık, bugün ve yarın Elbistan ve Afşin`de bir dizi görüşmelerimiz olacak. Termik santrallerin çevreye verdiği olumsuz etkileri yerinde inceleyeceğiz. Orada yaşayan vatandaşlarımızla görüşüp fikir alışverişinde bulunacağız. Özellikle bu bölgelerde ciddi sorunlar var çok içimizi acıtıyor. Sağlık sorunları ve hava kirliliğini yarattığı sıkıntı çok önemli. Bizler TEMA Vakfı olarak bu sorunlara dikkat çekmek istiyoruz, gerekli önlemlerin bir an önce alınması hususunda çaba sarf edeceğiz, halen termik santraller hava ve çevre kirliliğini önlemek açısında gerekli yatırımları yapmamış durumda, insan ve çevre sağlığını hiçe sayıp halen çalışmaya devam ediyorlar. Biz bu konuda baskı yapmaya devam edeceğiz”

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Tema Vakfı Genel Başkanı Ataç‘Geç Kalınmış Olsa Da ıslah OSB çok önemli Bir Adım’
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