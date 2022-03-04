Tkdk 2021 Yılında Kahramanmaraş’a 200 Milyon Tl Yatırım Ve 80 Milyon Tl Hibe Desteği Sağladı

2011 yılından bu yana birçok sektörde proje kabulü yapan TKDK, hibelerle yatırımcının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kırsal turizmden, işleme sektörüne, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve arıcılıktan; seralar, makine parkları, kültür balıkçılığı dahil birçok farklı alanlarda yapılacak yatırımlar destekleniyor. Bunların yanında, yöresel ürünler ve katma değerli ürünler kapsamında tarhana yapımı, kırmızıbiber işleme, baharat yapımı, baklagil işleme ve paketleme tesisleri ile metal mutfak eşyası, ahşap doğrama işleri, konfeksiyonculuk, kuyumculuk ve dokumacılık işleri gibi sektörler de destekleniyor. Tesis kurulumunda inşaat işleri ve makine ekipman alımına %55 oranında hibe desteği veriliyor.

Rekor Başvuru, Rekor Yatırım

Üretenin her zaman yanında olan TKDK, 2021 yılında verdiği hibelerle Kahramanmaraş ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağladı. Desteklemiş olduğu sektörlerde 2021 yılı içerisinde yatırım tutarı 200 Milyon TL olan 110 projeyle sözleşme imzalayan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, bu projelere 80 Milyon TL hibe desteği verdi. Devam eden projelerin tamamlanması ile birlikte verilecek hibe tutarı 105 milyon TL’yi bulacak. Yapılan yatırımlarla şehrimize 4 adet büyükbaş süt üretim çiftliği, 21 adet büyükbaş ve 10 adet küçükbaş besi çiftliği, 3 adet süt işleme tesisi, 2 adet süt toplama merkezi ve 1 adet kanatlı eti parçalama tesisi kazandırıldı. Ayrıca zanaatkarlık destekleri kapsamında; metal mutfak eşyası, çelik bıçak, metal-ahşap kapı ve kuyumculuk sektörlerinde 4 adet; Katma değerli ürün destekleri kapsamında; tarhana, şıra tesisi, zeytinyağı ve pirina, meyve ve sebze kurutma, baharat işleme, mısır kurutma ve unlu mamüller sektörlerinde 11 adet ve yenilenebilir enerji yatırımında 11 adet proje olmak üzere, tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği ve arıcılıkla beraber 69 projeye daha hibe desteği verdi. Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, 2022 yılında aldığı 155 Milyon TL tutarındaki 130 adet makine ekipman projesi ile Türkiye’de 3. sırada yer aldı. Bu projeler için verilecek hibe miktarı da 85 milyon TL.

Önemli Fırsatlara Sahibiz

TKDK olarak, her zaman yatırımcının ve üreticinin yanında olduklarını yineleyen TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil CEYHAN; ilimizin tarımsal üretim, yöresel ürünlerin üretimi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler açısından önemli fırsatlara sahip olduğunu belirterek, tüm yatırım yapmak isteyenleri hibe desteklerinden faydalanmaya davet etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 14 Ocak 2022 tarihinde toplam destek bütçesi yaklaşık 573 Milyon TL olan 11. Başvuru Çağrı ilanına çıktı. Yapım işi içeren projelerin kabulü 25 Mart 2022’ye kadar devam edecek. Desteklemeler ile ilgili ayrıntılı bilgiye Kurumun resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ya da 444 85 35 no’lu Yardım Masası hattından ulaşılabiliyor.