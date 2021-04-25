TKDK’dan Kahramanmaraş’ta çiftçiye destek

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk çeyrekte en çok hibe ödemesi 79,7 milyon lirayla 108 kırsal turizm ve rekreasyon projesine yapıldığı belirtildi.

Hibe oranları projenin niteliğine göre yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişiyor.

Özellikle çalışma çağında bulunan 18-40 yaşındaki genç nüfusun kırsal bölgelerden göçünü engellemek için proje seçiminde ek puan verilerek sıralama listesinde öne çıkması sağlanıyor ve ilave hibe veriliyor. Kadın girişimcilere de pozitif ayrımcılık yapılıyor.

IPARD Programı ile kırsalda AB standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulumu, sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek istihdamın artırılması amaçlanıyor.

HANGİ İLLER IPARD KAPSAMINDA DESTEKLENİYOR?

TKDK hibelerinden faydalanmak isteyen girişimciler, "444 85 35 TKDK Yardım Masası" hattını arayarak veya "www.tkdk.gov.tr" internet adresinden bilgi edinebiliyorlar.

IPARD Programı kapsamında desteklenen iller ise şöyle: "Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat. "