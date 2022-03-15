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TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde TOKİ 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası çekildi.

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı!

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde TOKİ 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası çekildi.

15 Mart 2022 Salı 16:46
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TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları ev alma hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları belli oldu mu sorusu yer alıyor.

215 konut için yapılan çekiliş bugün itibariyle sonuçlandı.

165 tanesi 2+1, 50 tanesi ise 3+1 daireden oluşan çekilişin isim listesi ise şu şekilde;

Şahin Şeran
Hacı Sefer Küpçüoğlu
Emre Karakuş
Hacı OSman Armut
Ali Yiğit
Zöhre Kasapoğlu
Serpil Karaoğlan
Memet Ali Karakaş
Bünyamin Tontuş
Nuray Tanrıverdi
Ali Özdemir
Mehmet Yaşar Köseler
Ahmet Arı
Hatice Elmas
Hacer Beyazgül
Elif Özer
Züleyha El
Çağlayan Yılmaz
Sonül Tata
Rasim Kurt
Hasan Elmas

Murat Bilir
Recep Tayyip Kahraman
Yunus EMre İlker
Gamze Nur Polat
ÜLkü Kartal
Meryem Duman
Hatice Deniz
Bekir Kangal
Muhammet Ali Kılınç
Aykut Tölek
Musa Gül
Bayram Simsar
Ömer Çıngı
Medine Karakaya
Harun Baz
Arif Gül
Tuğba Demir
Dilek Bozoğlu
Yener Deveci
Kadir Göçer
Yusuf Demir
Mustafa Burak Ekici
Osman Cırık
Cuma Polat
Kemal General
Yasin Aydoğan
Selim Şahin
Mehmet Kasapoğlu
Melek Nacar
Fadime Binboğa
Abdullah Çetin
Perihan Öztürk
Barış Ünal
Semanur Özen
Meryem Göktürk
Emrah Polat
Mustafa Taş
Kenan Karakoç
Faruk Kanmaz
Zeki Güden
Yaşar Taş
Yılmaz Şengül
Murat Arpacı
Şuayip Şakalar
Banu Ceren
Döngü Gök
Emrullah Zengin
Mese Gül
Hakan Tat
Alparslan Yılmaz
Gülizar Aslan
Furkan Ağtaş
Harun Coşkun
Emine Güngör
Pınar Çevik
 

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan Kura Sonuçları Açıklandı!
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