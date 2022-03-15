TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı!

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları ev alma hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları belli oldu mu sorusu yer alıyor.

215 konut için yapılan çekiliş bugün itibariyle sonuçlandı.

165 tanesi 2+1, 50 tanesi ise 3+1 daireden oluşan çekilişin isim listesi ise şu şekilde;

Şahin Şeran

Hacı Sefer Küpçüoğlu

Emre Karakuş

Hacı OSman Armut

Ali Yiğit

Zöhre Kasapoğlu

Serpil Karaoğlan

Memet Ali Karakaş

Bünyamin Tontuş

Nuray Tanrıverdi

Ali Özdemir

Mehmet Yaşar Köseler

Ahmet Arı

Hatice Elmas

Hacer Beyazgül

Elif Özer

Züleyha El

Çağlayan Yılmaz

Sonül Tata

Rasim Kurt

Hasan Elmas

Murat Bilir

Recep Tayyip Kahraman

Yunus EMre İlker

Gamze Nur Polat

ÜLkü Kartal

Meryem Duman

Hatice Deniz

Bekir Kangal

Muhammet Ali Kılınç

Aykut Tölek

Musa Gül

Bayram Simsar

Ömer Çıngı

Medine Karakaya

Harun Baz

Arif Gül

Tuğba Demir

Dilek Bozoğlu

Yener Deveci

Kadir Göçer

Yusuf Demir

Mustafa Burak Ekici

Osman Cırık

Cuma Polat

Kemal General

Yasin Aydoğan

Selim Şahin

Mehmet Kasapoğlu

Melek Nacar

Fadime Binboğa

Abdullah Çetin

Perihan Öztürk

Barış Ünal

Semanur Özen

Meryem Göktürk

Emrah Polat

Mustafa Taş

Kenan Karakoç

Faruk Kanmaz

Zeki Güden

Yaşar Taş

Yılmaz Şengül

Murat Arpacı

Şuayip Şakalar

Banu Ceren

Döngü Gök

Emrullah Zengin

Mese Gül

Hakan Tat

Alparslan Yılmaz

Gülizar Aslan

Furkan Ağtaş

Harun Coşkun

Emine Güngör

Pınar Çevik

