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Trabzon Caddesi’nde Ulaşım Kontrollü Sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydanı projesi kapsamında başlanan İl Özel İdare Binası yıkım çalışmaları sebebiyle Trabzon Caddesi’nde trafiğin tek şeritten kontrollü sağlanacağını açıkladı. Ulaşımda aksamaların önüne geçmek için alternatif güzergahların tercih edilebileceği belirtildi.

Trabzon Caddesi’nde Ulaşım Kontrollü Sağlanacak

Trabzon Caddesi’nde Ulaşım Kontrollü Sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydanı projesi kapsamında başlanan İl Özel İdare Binası yıkım çalışmaları sebebiyle Trabzon Caddesi’nde trafiğin tek şeritten kontrollü sağlanacağını açıkladı. Ulaşımda aksamaların önüne geçmek için alternatif güzergahların tercih edilebileceği belirtildi.

24 Mart 2022 Perşembe 10:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydan projesi kapsamında süren çalışmalar sebebiyle Trabzon Caddesi’nde ulaşımın kontrollü sağlanacağını duyurdu. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehir Meydan projesi kapsamında İl Özel İdare binasının yıkım çalışmaları devam etmektedir. Ulaşım ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için Trabzon Caddesi’nin Borsa ve Milli Egemenlik Caddeleri kesişimindeki 100 metrelik kısmında trafik tek şeritli ve kontrollü verilecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızın alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

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