Trabzon Caddesi’nde Ulaşım Kontrollü Sağlanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydan projesi kapsamında süren çalışmalar sebebiyle Trabzon Caddesi’nde ulaşımın kontrollü sağlanacağını duyurdu. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehir Meydan projesi kapsamında İl Özel İdare binasının yıkım çalışmaları devam etmektedir. Ulaşım ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için Trabzon Caddesi’nin Borsa ve Milli Egemenlik Caddeleri kesişimindeki 100 metrelik kısmında trafik tek şeritli ve kontrollü verilecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızın alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.