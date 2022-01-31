Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...

Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kar yağışı ve fırtına sonucu etrafa savrulan nesneleri bulunduğu yerden kaldırarak trafik güvenliğini sağlıyor.

Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet

Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kar yağışı ve fırtına sonucu etrafa savrulan nesneleri bulunduğu yerden kaldırarak trafik güvenliğini sağlıyor.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:55
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde ana arterlerde, bulvarlarda ve kavşaklarda kar küreme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, diğer taraftan fırtına sonucu yaya geçitleri, orta refüjler, ve otobüs durakları gibi muhtelif yerlere savurulan çeşitli türden nesneleri bulunduğu yerden kaldırarak ulaşımda oluşabilecek aksamaları engellemeyi hedefliyor. Ayrıca ekipler, ana arterlerde, üst geçitlerde, otobüs durakları ve yürüyüş yollarında oluşabilecek don ve buzlanmanın önüne geçmek için şehir genelinde kazıma, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Yüzlerce Çocuk Camide Buluştu
Kahramanmaraş’ta Yüzlerce Çocuk Camide Buluştu
Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu
Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu
Süper kahramanlardan Kahramanmaraş’ta kızak yarışması
Süper kahramanlardan Kahramanmaraş’ta kızak yarışması
Başkan Mahçiçek ve DSİ 20 Bölge Müdürü Arasında Protokol İmzalandı
Başkan Mahçiçek ve DSİ 20 Bölge Müdürü Arasında Protokol İmzalandı
10. ufka yolculuk kayıtları başladı
10. ufka yolculuk kayıtları başladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber