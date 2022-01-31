Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında 220 araç ve 600’ün üzerinde personelle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde ana arterlerde, bulvarlarda ve kavşaklarda kar küreme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, diğer taraftan fırtına sonucu yaya geçitleri, orta refüjler, ve otobüs durakları gibi muhtelif yerlere savurulan çeşitli türden nesneleri bulunduğu yerden kaldırarak ulaşımda oluşabilecek aksamaları engellemeyi hedefliyor. Ayrıca ekipler, ana arterlerde, üst geçitlerde, otobüs durakları ve yürüyüş yollarında oluşabilecek don ve buzlanmanın önüne geçmek için şehir genelinde kazıma, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürüyor.