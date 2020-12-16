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Trafo hırsızlığı

Kıymetli arkadaşlarım çiftçi ve hayvancı olarak sorun yaşadığımız konulardan birisidir trafo hırsızlığı

Trafo hırsızlığı

Trafo hırsızlığı

Kıymetli arkadaşlarım çiftçi ve hayvancı olarak sorun yaşadığımız konulardan birisidir trafo hırsızlığı

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:53
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20 yıl önce bu sektöre girdiğimde anlamakta güçlük çektiğim bir konuydu insanlar neden 2 metre kabloyu çalmak isterler bununla ne yaparlar kime satarlar bu kaç para eder çok değerlimidir bunun alıcısı var mıdır

Kesilen koparılan parçaları yerine konulması için bizim çok para verdiğimiz doğrudur

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen karakter yoksunu hırsızlar trafoumuza giden kablolari kesmişler

Sabahleyin depomuzda geldiğimizde gördük Allah korusun bizleri elektrik çarpabilirdi

Çok merak ettiğim bir soru var bu hırsızlar bu kablolari çok basit gerekçelerle kesit götürüp paraya çeviriyorlar bunların yaptığı Düpedüz adilik şerefsizlik

Pekala bu parçalanmış kablolari kim satın alıyor bunları satın alanlar da emin olun bu hırsızlardan daha şerefsiz daha adi ve daha karektersizdirdiler

Hiç sormuyorlar mı oğlum bu 2 metre kabloyu nereden buldun nereden aldın tabii ki ucuza aldığı için sesini çıkarmıyor ama bilsin ki biz bu kablolari tamir ettirirken onun yedi sülalesini anmadan tamirat bitmiyor

Sen bir günlüğüne o kabloyu ucuza satın almış olabilirsin ama ben o trafoyu her gördüğümde seni Anacağım tarlalardan boru çalanlar

yol kenarındaki reklam tabelalarını çalıp satanlar

yol kenarındaki levhaları tüfekle ateş edenler

yol kenarındaki uyarı levhalarını söküp hurdacılara satanlar

Döküm mazgalları hurdacıya satıp trafik kazasına sebebiyet verenler siz ne kadar karektersiz ve adi insanlar iseniz sizden bu çalıntı malları satın alan haksız rekabet yapan haksız kazanç elde eden devletin ve milletin parasını yok eden ahlaksızlar bilinki sizde o hırsızlık yapanların on katı kadar karektersiz adi ve şerefsizsiniz

Emniyet mensuplarımıza maliye mensuplarımıza özellikle rica ediyorum bunları yakaladığınız zaman affetmeyin

Bu malları hırsızlığı onlara bir ceza veriliyorsa satın alanlara on ceza verilsin

Sezonun başı geldiğinde tarlasındaki trafonun yağının alındığını gören ya da kablolarının çalınmış olduğunu gören bir çiftçinin hissettiği duyguları anlamanız mümkün değildir

Sizin hakkınızdan ancak Allah gelir

Ama dua ediyorum inşallah bu işi yaparken bana denk gelmezsiniz

Not : mesleğini düzgün yapan kazancını helalinden kazanan insanlar yukarda yazdıklarımızın dışındadır hiç kimse boşyere üzerine alınganlık yapmasın

Bir malın alıcısı yoksa o malın hırsızlığı da yoktur

NET

Son Güncelleme: 16.12.2020 17:28
Anahtar Kelimeler:
Trafo Hırsızlığı
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