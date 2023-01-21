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TRT Çocuk’un Sevilen Kahramanları Miniklerle Buluşmaya Geliyor

TRT Çocuk lisanslı ‘Maysa ve Bulut’ adlı tiyatro gösterisi 22 Ocak Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

TRT Çocuk’un Sevilen Kahramanları Miniklerle Buluşmaya Geliyor

TRT Çocuk’un Sevilen Kahramanları Miniklerle Buluşmaya Geliyor

TRT Çocuk lisanslı ‘Maysa ve Bulut’ adlı tiyatro gösterisi 22 Ocak Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 10:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde çocuklara yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmeleri için bir dizi etkinlik düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak Pazar günü TRT Çocuk lisanslı ‘Maysa ve Bulut’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösteri saat 13.00 ve 15.00’da 2 seans şeklinde sahne alacak. TRT Çocuk ekranlarının sevilen kahramanlarından Maysa ve Bulut’un günlük yaşantısını, maceralarını, aralarındaki dostluk ve arkadaşlığı konu alan tiyatro gösterisi, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluğun, yardımlaşmanın, doğa ve hayvan sevgisinin önemine ilişkin miniklere çok değerli bilgiler de aktaracak. Gösterinin biletleri,20 ve 21 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Maysa ve Bulut adlı tiyatro gösterisine tüm minikler davet edildi.

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TRT Çocuk’un Sevilen Kahramanları Miniklerle Buluşmaya Geliyor
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