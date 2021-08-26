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TÜBİTAK’TA Türkiye ikincisi olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi

“TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali”nde, Teknolojik Tasarım kategorisi Yapay Zeka alt temasında “Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi" projesiyle Türkiye ikincisi olan SANKO Okulları öğrencileri ödüllendirildi.

TÜBİTAK’TA Türkiye ikincisi olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi

TÜBİTAK’TA Türkiye ikincisi olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi

“TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali”nde, Teknolojik Tasarım kategorisi Yapay Zeka alt temasında “Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi" projesiyle Türkiye ikincisi olan SANKO Okulları öğrencileri ödüllendirildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:20
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Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve davetliler katıldı.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri Gökçe Bilge, Mustafa Ali Şahin ve Yiğit Settar Evgülü Türkiye ikinciliği ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’dan aldılar.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda kazanılan Türkiye ikinciliği ile bir kez daha gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenleri kutladı.

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TÜBİTAK’TA Türkiye Ikincisi Olan Sanko öğrencileri ödüllendirildi
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