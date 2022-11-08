Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır hizmet veriyor
Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Kasım mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Kasım...
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü...
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 10...

Tüfad’dan Gelişim Semineri

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şubesi Sait Karatutlu Gelişim Semineri ile antrenörlere futbol ile ilgili eğitimler verildi.

Tüfad’dan Gelişim Semineri

Tüfad’dan Gelişim Semineri

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şubesi Sait Karatutlu Gelişim Semineri ile antrenörlere futbol ile ilgili eğitimler verildi.

08 Kasım 2022 Salı 16:59

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından organize edilen Gelişim Semineri, Kahramanmaraş TÜFAD Şubesi tarafından gerçekleştirildi. TÜFAD Şubesi, düzenlenen Gelişim Seminerine 21 Şubat 2022 tarihinde hayata gözlerini yuman sporun birçok alanında hizmetleri bulunan Sait Karatutlu’nun ismini verdi. Seminerde Sait Karatutlu’nun ailesine teşekkür plaketi takdim edildi. Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi desteğiyle gerçekleşen seminerde UEFA Elit A, UEFA A, UEFA B ve TFF Teknik Direktör lisansına sahip antrenörlere; Spor Bilimi Fakültesi Akademisyenleri tarafından sporcu sağlığından, spor psikolojisine birçok alanda bilimsel bilgiler aktarıldı. Seminere, antrenörlerin yanı sıra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tüfad’dan Gelişim Semineri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, ‘Türkoğlu’nun standardını artırmaya devam edeceğiz’
Başkan Güngör, ‘Türkoğlu’nun standardını artırmaya devam edeceğiz’
Sefer Aycan, Ksü’de Sağlık Sektörünü Anlattı
Sefer Aycan, Ksü’de Sağlık Sektörünü Anlattı
Türkoğlu'nda sanayi sitesinin temeli atıldı
Türkoğlu'nda sanayi sitesinin temeli atıldı
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Kahramanmaraş’ta nakliye kamyonu devrildi!
Kahramanmaraş’ta nakliye kamyonu devrildi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber