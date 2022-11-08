Tüfad’dan Gelişim Semineri

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından organize edilen Gelişim Semineri, Kahramanmaraş TÜFAD Şubesi tarafından gerçekleştirildi. TÜFAD Şubesi, düzenlenen Gelişim Seminerine 21 Şubat 2022 tarihinde hayata gözlerini yuman sporun birçok alanında hizmetleri bulunan Sait Karatutlu’nun ismini verdi. Seminerde Sait Karatutlu’nun ailesine teşekkür plaketi takdim edildi. Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi desteğiyle gerçekleşen seminerde UEFA Elit A, UEFA A, UEFA B ve TFF Teknik Direktör lisansına sahip antrenörlere; Spor Bilimi Fakültesi Akademisyenleri tarafından sporcu sağlığından, spor psikolojisine birçok alanda bilimsel bilgiler aktarıldı. Seminere, antrenörlerin yanı sıra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.