TÜMKİAD 3. Yılını özel bir geceyle kutladı

Gecenin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Muhammet Eliaçık, bu yola ilk çıktıklarında, bu yolun uzun ve zor olduğunu bilerek uzun yolların yolcusu olduklarını dile getirdiklerini, kısa mesafe değil, maraton koşucusu olduklarını, yorulsalar da durmayacaklarını, durmanın kendilerine yakışmayacağını anlattı.

İl başkanlığının açılışından bugüne kadar desteği ile yollarına güç katan Genel Başkan Nihat Tanrıkulu ve bugüne kadar yol aldığı tüm üyeler, ekip arkadaşları olmak üzere herkese şükranlarını sunan Eliaçık, şunları kaydetti:

“TÜMKİAD Ailesinin siz kıymetli üyeleri ile; güçlenerek, büyüyerek ve nice engeller karşısında dimdik ayakta kalarak, 2 yılı geride bıraktık. Şimdi 3. Yılımızda TÜRKİYE YÜZYILINDA, Nice umutların yeşerdiği 2023 yılında TÜMKİAD olarak her zamankinden daha fazla koşmaya ve hizmet üretmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dernek işi gönül işidir. Parayla ölçülemeyecek kadar önemli bir davadır. Bir ağaç gibi Özgür ve Hür, Bir Orman gibi Kardeşçesine hareket edilen bir kurumdur. Günümüzde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları önemli birer rol üstleniyor. STK’lar, sahip oldukları avantajları, faaliyet gösterdikleri alanın yerel ve bölgesel düzeyde kalkınmasında kullanarak, ulusal kalkınmayı sağlayabilecek nitelikte işlevlere sahiptir. Bu noktada bizlere büyük görev düşüyor. Bizler sadece kendimiz için değil, şehrimiz içinde tabandan bir kalkınma hareketi başlatmak istiyoruz. Hep birlikte büyüyecek ve hep birlikte değerler üreteceğiz.”

2023 yılında TÜMKİAD Kahramanmaraş İl başkanlığında görev alacak isimleri tek tek sayan Eliaçık;

2023 YÖNETİM KURULUMUZ;

• İl Başkan Vekili: Lütfi Kalakenger

• İl Başkan Yardımcısı ve Kadın Kurulu Başkanı: Gökçe Çetin

• İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı: Ahmet Yalçın Dede

• İl Başkan Yardımcısı ve Üye Geliştirme Başkanı: Ferhat Gemci

• İl Başkan Yardımcısı ve Proje ve Arge Başkanı: Hüseyin Eşin

• Yönetim Kurulu Üyesi ve İdari İşler Birim Başkanı: Ertan Eralp

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Anlaşmalı Kurumlar Birim Başkanı: Ali Sütyemez

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Faaliyetler Birim Başkanı: Hikmet Soğancı

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkanı: Emre Boz

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon ve İletişim Birim Başkanı: Adnan Şahiner

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Markalaşma Birim Başkanı: Ahmet Kaya

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve İş Geliştirme Birim Başkanı: İbrahim Ekin

• Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Araştırma ve Ortalık Birim Başkanı: Ahmet Serhatoğlu

• Muhasip: Mustafa Alperen Kalaycı

İL DİSİPLİN KURULUMUZ:

•​İl Disiplin Kurulu Başkanımız: Harun OKUMUŞ

•​Disiplin Kurulu Üyesi: Nusret Karayağlı

•​Disiplin Kurulu Üyesi: Yusuf Baltaş

•​Disiplin Kurulu Üyesi: Hanifi Zencir

•​Disiplin Kurulu Üyesi: Mehmet Ceyhan

DANIŞMANLARIMIZ:

•​HUKUK DANIŞMANI: AV. ÖMER FURKAN DEMİR

•​İL BAŞKAN DANIŞMANI: MUSTAFA ŞAN

Konuşmaların ardından TÜMKİAD üyeleri şehrimizin yöresel ses sanatçıları Furkan Pehlivan ve Hatice Gökçeli tarafından verilen mini konser ile müzik eşliğinde eğlendiler.