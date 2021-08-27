Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar,...
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı...
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı

TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta ahilik geleneğini yaşatıyor

Kahramanmaraş'ta Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) tarafından ahilik ve esnaflar arası paylaşma kültürünün öne çıkarılması amacıyla esnafa çorba ve simit ikram edildi.

TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta ahilik geleneğini yaşatıyor

TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta ahilik geleneğini yaşatıyor

Kahramanmaraş'ta Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) tarafından ahilik ve esnaflar arası paylaşma kültürünün öne çıkarılması amacıyla esnafa çorba ve simit ikram edildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 11:58
banner459

TÜMKİAD tarafından geleneksel hale getirilen "Bugün Kahvaltınız Bizden" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dernek yetkilileri Yeni Sanayi Kavşağı'nda işe giden esnafa çorba ve simit ikramında bulunuldu.

Ahilik geleneğine dikkat çekilmesi amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Eliaçık, iş insanları, esnaflardan yoğun ilgi ve teveccüh gördüklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında gönülden gönüle konuşmanın lezzetine vardıklarını belirten Eliaçık, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki gönülden gönüle konuşmanın lezzetine varıyoruz. Buradaki amacımız fütüvvet, ahilik, lonca ve sivil toplum kuruluşu kültüründe bulunan paylaşmanın bereketi ve mutluluğu üzerine dikkat çekmek için bu güzel etkinliği düzenliyoruz. Kahramanmaraş kadim bir şehir, iş insanları yardımsever ve şehri için her zaman elini taşın altına koyan yürekli iş insanlarının bulunduğu şehirlerden bir tanesidir. Biz Kahramanmaraş hemşerimizin gönlüne dokunmak ve damarlarımızda dolaşan paylaşma kültürünü yeni kuşaklara anlatmak için geçmişimizden ders alarak, yeni dünya düzenine dizayn ederek harmanlayarak yeni yetişen gençlerimize, iş insanlarımıza ve girişimcilerimize örnek olmayı hedefliyoruz. Bunu da görüyorsunuz. Biz ne kadar anlatsak da insanların yüzündeki tebessüm ve mutluluk hissi her şeyi açıklıyor."

Son Güncelleme: 27.08.2021 19:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Başkan Okay Müjdeyi Verdi, Bulanık Sosyal Tesisi Hazır
Başkan Okay Müjdeyi Verdi, Bulanık Sosyal Tesisi Hazır
Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı
Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı
Kahramanmaraş "Elbistan Off-Road Şenlikleri" Başlıyor
Kahramanmaraş "Elbistan Off-Road Şenlikleri" Başlıyor
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber