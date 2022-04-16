Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...

TÜMKİAD Kahramanmaraş’ta borçları kapattı!

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve ekibi, bir Osmanlı geleneği olan ‘Zimem Defteri’ uygulamasıyla kentte maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşların, veresiye borçlarını kapattı.

TÜMKİAD Kahramanmaraş’ta borçları kapattı!

TÜMKİAD Kahramanmaraş’ta borçları kapattı!

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve ekibi, bir Osmanlı geleneği olan ‘Zimem Defteri’ uygulamasıyla kentte maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşların, veresiye borçlarını kapattı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:59
banner459

Yapmış olduğu çalışmaları ve faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren TÜMKİAD ailesi, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda Zimem Defteri geleneğini unutmadı.

“ZİMEM DEFTERİ UYGULAMASI YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜN BİZE BIRAKTIĞI EN ÖNEMLİ HAZİNEDİR”

İftar sonrası bakkalları ziyaret ederek maddi durumu iyi olmayan vatandaşların borçlarını ödeyen Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, “Bugün Osmanlı geleneğimiz olan insanı yaşat ki, devlet yaşasın uygulamasının, anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Zimem Defteri uygulamasını arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. TÜMKİAD İl başkanlığına bağlı iş insanlarımızla, üyelerimizle, gönüldaşlarımızla, dostlarımızla bir araya gelerek özellikle Osmanlı döneminde Ramazan aylarında zenginlerin maddi durumu iyi olanların hiç tanımadıkları fakir, maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın bakkallara giderek veresiye defterlerini kapattığı çok güzel bir uygulamadır. Zimem Defteri uygulaması yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kültürünün bize bıraktığı en önemli hazinesidir. Bizde bugün arkadaşlarımızla beraber şehrimizde bazı mahallerde bulunan bakkallara girerek, durumu kötü olan vatandaşlarımızın hesaplarını kapattık. İnşallah bundan sonrada TÜMKİAD ailesi olarak, bize düşen, elimizi her zaman taşın altına koyarak yardımlaşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Hz. Mevlana’nın dediği gibi, içimizi dışımızdan daha çok süsleyelim, zira dışımız halkın içimizde hakkın baktığı yerdir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TÜMKİAD Kahramanmaraş’ta Borçları Kapattı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmran Kılıç Köprüsü’nde son aşama
İmran Kılıç Köprüsü’nde son aşama
Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergah uyarısı!
Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergah uyarısı!
Seyir Terası’nın Yol Sorunu Çözüldü
Seyir Terası’nın Yol Sorunu Çözüldü
Başkan Mahçiçek, Saha Personelinin Yüzünü Bu Ramazan’da Da Güldürdü
Başkan Mahçiçek, Saha Personelinin Yüzünü Bu Ramazan’da Da Güldürdü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından Kahramanmaraş'ta iftar programı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından Kahramanmaraş'ta iftar programı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber