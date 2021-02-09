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TÜMKİAD’tan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık: “ Kahramanmaraş’ın 150 bin kişilik istihdam ordusu, 17 milyar liralık ekonomisi ve en önemlisi de 12 Şubat ruhu ile ülkemizin gücüne güç katıyor” dedi.

TÜMKİAD’tan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

TÜMKİAD’tan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık: “ Kahramanmaraş’ın 150 bin kişilik istihdam ordusu, 17 milyar liralık ekonomisi ve en önemlisi de 12 Şubat ruhu ile ülkemizin gücüne güç katıyor” dedi.

09 Şubat 2021 Salı 16:17
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Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 101. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

EKONOMİK RUHLA 12 ŞUBATI YANSITIYORUZ

TÜMKİAD’IN Türkiye’de kendisinin ise Kahramanmaraş’ta çok önemli işler yaptığını ve yapacağını belirten Eliaçık: “O kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz ki, geçmişi kahraman, şimdisi ekonomik kahraman, doğası, havası, suyu başka bir yerde yok. Ecdadımız bize buraları miras bırakırken neler çektiğini biliyoruz. Bizde eskiyi tekrar yaşamamak için şimdi ekonomik mücadelemizi veriyoruz. Şehrimizde şu anda 150 bin kişilik istihdam ordusu, 17 milyar liralık ekonomi ile üretken bir yerde. Atalarımızın mirasını şu anda en yüce yere çıkartmak için uğraşıyoruz” dedi

12 ŞUBAT’TA GÜNEŞ KAHRAMANMARAŞ’A BAŞKA DOĞDU

Yenilgiye uğrattığı düşmanı önüne katıp kovalayan Maraş'ın üzerine, 12 Şubat sabahı güneşin bir başka doğduğunu ifade eden Eliaçık, Maraş'ın mücadelesi ve cesaretinin, adeta tüm Anadolu'yu ateşlediğini söyledi.

ÇOK ÇETİN GÜNLER YAŞANMIŞ

Altında katman katman uygarlık barındıran bir neslim emanetçileri olduğunu belirten Eliaçık konuşmasını şöyle sürdürdü: “İşgal yıllarında maruz kaldığı o mezalim sırasında ecdadımızın yaşadığı acılar, bir asır sonra hala tazedir, taptazedir. Kendiside Maraşlı olan üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle sizler, ateşi kanla, kurşunu etle, kılıcı kemikle önlemenin sırrını elinizde tutuyorsunuz. İşte bu Maraş, işgal altında yaşamaya karşı yükselttiği itiraz sebebiyle tarih sayfalarına, kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir. Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir. Bu vesileyle tüm Kahramanmaraş’lı hemşehrilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.”

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TÜMKİAD’tan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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