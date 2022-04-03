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Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde

Kahramanmaraş’a gelen Antalyalı tur rehberleri, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi’ni ziyaret etti.

Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde

Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde

Kahramanmaraş’a gelen Antalyalı tur rehberleri, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi’ni ziyaret etti.

03 Nisan 2022 Pazar 13:36
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Bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş’a gelen Antalyalı tur rehberleri, Dulkadiroğlu İlçesi’ni de gezdi. İlk durak olarak Mutfak Müzesi’ni ziyaret eden tur rehberleri, Mutfak Müzesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline işaret eden tur rehberleri, Mutfak Müzesi gibi mekanların bu potansiyele büyük katkı sağladığını iletti.

Tur rehberlerinin ziyareti ve turizm ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin Dulkadiroğlu’nda olduğunu ifade etti.

Dulkadiroğlu’nun eski Maraş’ı oluşturduğunu aktaran Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Eski şehirlerin turizm potansiyeli yüksektir. Farklı bir şehre gittiğinizde sizleri turizm amaçlı eski şehre götürürler. Dulkadiroğlu ilçemiz de büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Eski yapıların çoğunluğunun yer aldığı ilçemizde bu yönde çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların başında tarihi konaklar gelmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok konak restorasyonu çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Belediyemize ait 4 adet konağa muhteva vererek turizmin hizmetine sunduk. Bunların başında da Mutfak Müzesi gelmektedir. Şehrimize dışarıdan gelen her insan burayı mutlaka görmek istiyor. Kahramanmaraş’ın turizmine böyle bir katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Kahramanmaraş turizmden hak ettiği payı alana kadar da bu çalışmaları sürdüreceğiz.”


 

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Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde
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