Turizm HES projelerine kurban edilmesin

Şelale bilinçsizce ufak bir elektrik üretimi 5 MW lık, bir şirkete 1995 yılında verildi, bu şelalenin görsel güzellikleri yok edildi.

Cumhurbaşkana yanlış bilgi veriliyor, burası 120 metrelik şelalesiyle, mağaraları ile ve doğa güzellikleri ile bir bütündür.

Ufak bir elektrik üretimine artık ihtiyaç yoktur, bu şelalenin eski konumuna getirilip, mağaraları ile çevre düzenlemesi yapılıp, turizme açılmalıdır.

Bu hataların düzeltilebilmesi için cumhurbaşkanının söylemesi gerekiyor.

Bakın buradan söylüyorum Nurhak ilçemiz Bölgesi'nde bulunan Su kaynaklarını HES projelerine kurban etmeyiniz o tabiatı o duayı bozmayınız.

Iki kişi ekmek yiyecek diye bölgeden onlarca çiftçiyi, onlarca tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanı şehir merkezlerine kurbanı etmeyiniz.

Çağlayancerit Nurhak Arasında yeni yapılan güvenlik yolundan hiç geçtiniz mi?

Buradaki yoldan geçerseniz ve Yayla turizmi için Ender alan olduğunu bu bölgenin göreceksiniz.

Yayla turizmi için muhteşem güzellikleri içinde barındıran bu alana HES projeleri girerse oradaki güzellikleri de yok edecek.

O iki ilçemiz adeta bacasız sanayidir ve Yayla turizmi bu iki ilçemiz için çok önemlidir.

HES projeleri buraya getirilirse o bölgenin güzellikleri solar ve yok olur gider.

Ayrıca yeşil göz mesire alanı bakımsız, burasıda kendine özgü doğa harikası, orman bölgesi, birilerine verilmiş fakat hiç sorunlarıyla ilgilenilmemiş, böyle bir yer kaderine terk edilemez.

Buranın proplemleri giderilmeli ve düzenlenmesi ivedi şekilde yapılmalı..

Ceyhan köprümüz var 1563 de Yavuz sultan selim han zamanında, Mısır fethinde yapılmış, 500 yıllık, şehir merkezinin 2 km. batısında, hergün binlerce kişi ziyaret eder, bu bölge doğa harikası, bu köprünün acil bakıma ihtiyacı var, doğru düzgün bir yolu dahi yok, köprü üzerinde oyuklar oluşmuş, bazı yerleri çimento esaslı harçla derz yapılmış, acil bakıma ihtiyaç var.

Siz yöneticiler olarak tarihimize böyle mi sahip çıkacaksınız, lütfen artık harekete geçiniz.

Sahipsiz tarih modundan çıkarın bu şehri ve güzelliklerini artık.

Yukarıdan aşağıya saydığım yerler tarih fışkırıyor, buraların aslına uygun yapılarak hizmete açılması siyasetçinin ve şehri yönetenlerin elinide güçlendirecektir.

Kahramanmaraş'ta söyleyecek o kadar çok tarihi güzelliği barındıran yerler var ki saymakla bitmez.

Tarihi güzellik demişken ne oldu bizim şu germenicia Antik Kent Hani dünyanın en büyük açık hava müzesi olacaktık.

Geçenlerde Sayın bakanımız Mahir Ünal beyefendi bir konuşmalarında buraya ile ilgili çalışmaları sınırlandırdık ve şu anki evlerin altında gün yüzüne çıkarılan tarihi ise bir müze olarak başka bir alana taşınacağız yönünde verdiği bilgiler bizi çok şaşırttı.

Bu iş bu kadar zor olmasa gerek, dünyanın en büyük açık hava Müzesi olabilecek bir alan için Devletimiz ciddi bir kaynak aktararak bu mahalleleri tasfiye edecek gücü de var takati'de var.

Açık olalım Koskoca Antik Kent olabilecek bir projeyi ufak bir çingene kızına kurban mı ettiniz.

4 semavi dine ev sahipliği yapan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi hak ettiği itibare kavuşturma yönünde çalışmalar yapılıyor fakat yetersiz.

Koyuntaş, Ayran dede ve nice kaleler var bölgemizde.

Andırın bölgesindeki Meryem'de Çil'imiş Kalesi gibi muhteşem kaleler gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Afşin bölgesindeki muhteşem kaleler'de he keza saymakla bitmez ve gün yüzüne çıkarılmalı, turizme kazandırılmalıdır..

Deyim yerinde ise sahipsiz tarih moduna son verilmeli ve Kayıp Şehir keşfedilmelidir.