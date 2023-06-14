Turizm ve Ekonominin öncü kalemleri Kahramanmaraş EXPO’ya hayran kaldı!

Alana hayran kalan misafirler, Onikişubat Belediyesi’nin büyük bir iş başardığını belirterek, açılışa katılmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ın turizminde en dikkat çekici destinasyonlardan biri olan Başkonuş Yaylası, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ederken, yöneticilerinin özverili çalışmalarıyla özelde yaylanın genelde ise Kahramanmaraş’ın tanıtımına yönelik önemli ziyaretlere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın davetiyle Kahramanmaraş’a gelen turizm ve ekonomi sektörünün Türkiye’deki öncü kalemlerinden 20 köşe yazarı ve basın mensubu, kent gezisi çerçevesinde Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret etti.

Türkiye’de geniş etki alanına sahip medya kuruluşlarında görev yapan köşe yazarı ve basın mensupları EXPO 2023 Sergi Alanı’nda Onikişubat Belediye Başkana Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Gümüş karşıladı.

“Kahramanmaraş’ımızın psikolojik olarak bu tür etkinliklere ihtiyacı vardı”

Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ, Anadolu Ajansı Muhabiri Ergin Garip, Aydınlık Gazetesi Emek Sayfası Şefi Melike Güler Kadan, Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Şehriban Kıraç, Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Fikret Çengel, Habertürk TV Programcısı Zeliha Saraç, Hürriyet GazetesiKöşe Yazarı Yalçın Bayer, İhlas Haber Ajansı Ekonomi Müdürü Zafer Okay, Nasıl Bir Ekonomi (NBE) Köşe YazarıFehmi Köfteoğlu, Para Dergisi Editörüİdil Taraklı, Posta Gazetesi Köşe Yazarı Atifet Verda Özer, SözcüGazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar, TRT Ekonomi Müdürü Hasan Arslan, Turizm Haberleri Köşe Yazarı Lütfi Cem Polatoğlu, Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan, Türkiye'de İş Dünyası Gastronomi Yazarı Abdulmuttalib Bayram, TVNET Muhabiri Derya Yüce, ÜLKE TV Programcısı Gözde Özyürek ve Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Mesude Demirhan’a EXPO 2023’te gelinen son noktayı ve hedefleri anlatan Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, “Ülkemizde geniş bir etki alanına sahip ulusal medya platformlarında görev yapan köşe yazarlarımız EXPO 2023 Sergi Alanı’mızı ziyaret ettiler. Başkonuş Yaylası öncülüğünde şehrimizin turizm lokasyonlarını gezerek tanıtım anlamında bizlere destek verecekler. Ayrıca deprem sonrasında yaşanan değişimleri de yerinde gören basın mensuplarımız, EXPO 2023’ten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Biz de EXPO 2023’ü 12 Ağustos’ta açmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın psikolojik olarak bu tür etkinliklere ihtiyacı vardı. Basın mensuplarımız EXPO alanımızı çok beğendiler, gerçekten iyi düşünülmüş projeler olduğunu söylediler. Açılmasının da Kahramanmaraş’ın yaralarını sarmasında büyük fayda sağlayacağını belirttiler. Açılışta burada olmaları için de söz aldık. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“EXPO 2023 Sergi Alanı bizim için önemli bir gezi alanı oldu”

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz da turizmi bir done olarak kullanıp Kahramanmaraş’ı çok daha güçlü şekilde ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, “Hızlı aksiyon alarak depremden zarar gören şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak adına turizmi bir done olarak kullanıp, aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada Onikişubat Belediyemizin emeği çok büyük, çünkü EXPO 2023’e ev sahipliği yapacaklar. Biz de Başkonuş Yaylası olarak Kahramanmaraş’a getirdiğimiz basın ordusunu EXPO alanımıza getirerek tanıtma fırsatı bulduk. İnşallah ulusal anlamda tanıtıma büyük katkı sağlayacak. EXPO sürecinde daha fazla misafirin gelmesine vesile olacak. Biz aslında yabancı turist getirmek için bu uygulamayı yapıyoruz aslında. Başkonuş Yaylası’nda misafir ettiğimiz yerli ve yabancı turistlerimizi gezdirecek alanları belirliyoruz. Bu noktada EXPO’da bizim için bir gezi alanı oldu. Çok güzel şeyler duyduk. Örneğin Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Yalçın Bayer’in söylemini direkt olarak söylüyorum, ‘EXPO 2023 Onikişubat, Hatay ve hatta Antalya’dan daha güzel olmuş’ dedi. Bunları duyduğum için de bu şehrin bir vatandaşı olarak gurur duydum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’ün kenti daha hızlı ayağa kaldıracağına inanıyorum”

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndan övgüyle bahseden Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Yalçın Bayer de şu şekilde konuştu, “Tüm belediye başkanlarının burayı görmesi lazım, çok güzel bir çalışma yapılmış. Sonbaharda buraya gelmeyi çok isterim. Kahramanmaraş’ta tahmin etmediğim şeyler çıktı. Dünyada su bakımından sayılı bir kent olduğunu öğrendim. Çok güzel adacıklar var, muhteşem bir yer. İnşallah bu baraj gölünün de korunması lazım, kontrollü şekilde etkinlikler düzenlenmeli. Kahramanmaraşlılara hem geçmiş olsun diyorum, hakikaten yüreğimiz yandı. Hem de burada EXPO 2023 gibi bir etkinliğin olmasının kenti ayağa kaldıracağına inanıyorum. Burada büyük bir zenginlik var. Bu projeleri düşünenleri, yapanları, çizenleri tebrik ediyorum.”