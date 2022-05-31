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Türk İnternet Medyası Birliğinden İnternet Yasası Taslağına Destek

İnternet Yasası Türk İnternet Medyası için bir Milattır, Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Türk İnternet Medyası Birliğinden İnternet Yasası Taslağına Destek

Türk İnternet Medyası Birliğinden İnternet Yasası Taslağına Destek

İnternet Yasası Türk İnternet Medyası için bir Milattır, Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

31 Mayıs 2022 Salı 08:18
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Bünyesinde 1000’e yakın medya kuruluşu bulunan İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı ve TİMBİR Sözcüsü Dr.Süleyman Basa TBMM’ye sevk edilen, İnternet Yasası için teşekkür ederek, yasanın yıllarca hakları verilmeyen internet medyası için bir milat olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin dört bir yanında kendi imkânları ile kurulan internet siteleri ile özgün habercilik yapan internet habercileri birçok haktan mahrum olarak çalışmaktaydılar. Pandemi sürecinde basın kartları olmadığı için sokağa çıkamayıp haber bile yapamadılar. Oysa internet habercilerimiz gösterdikleri gayret ile basın kartı dahil birçok kazanımı hak ediyorlardı. Bu adım internet medyası adına bir milat oldu.

Yasa; liyakatı ön plana çıkaracaktır.

Habercilik ciddi bir iştir, 1000 lira verip bir internet sitesi kurarak özellikle yerelde faaliyet gösteren liyakatsız haber siteleri ile, sektöre yıllarını vererek yatırım yapan, emek veren, gerçek gazetecilik hizmeti yapma mücadelesi içinde olan medya mensuplarının ayrımı bu sayede yapılabilecek. Önemli olan kriterleri sektörle birlikte belirlemektir.

Dezenformasyonla hep birlikte mücadele edelim.

doğru bilgiye ulaşmak için yapılır. Haber alma hakkının en etik kuralı gazeteciliğin onuru ile okuyucuya doğru bilgiyi ulaştırmaktır. Bu sebeple yeni kanun ile ortaya konulacak dezenformasyon mücadelesine internet medyası olarak katkı sunmaya hazırız. Etik kuralların hakim olduğu bir haber anlayışının, ülkemizin gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz.

TİMBİR olarak 1000’in üzerinde haber sitesi ile sorumluk almaya hazırız.

Meclise sevk edilen kanunun geliştirilmesinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade eden Dr. Basa “Milat olan İnternet Yasası’nın geliştirilmesi ve internet habercilerine anlatılması aşamalarında TİMBİR olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülkemiz genelinde yapacağımız çalışmalara internet habercilerinin büyük bir özveri ile katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum “ dedi.

Yasa Teklifinde gördüğümüz düzenleme önerilerini Meclise ileteceğiz.

Sektörle birlikte yıllardan üzerinde çalıştığımız konularda dahil olmak üzere, TİMBİR üyeleri ile yapacağımız görüş alışverişi sonucunda; yasa taslağında gördüğümüz eksikliklerle ilgili raporumuzu bu hafta içerisinde konu ile ilgili çalışan milletvekillerine en kısa sürede ileteceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve katkı koyan herkese teşekkür ederiz.

Türk İnternet Medya Birliği adına “ İnternet Haberci sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması ve haklarının tanınması için önemli bir adım olan internet yasası için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ve TBMM’de destek sunan bütün milletvekillerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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Türk İnternet Medyası Birliğinden İnternet Yasası Taslağına Destek
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