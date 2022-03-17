Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer'den Beraat Kandili Mesajı

Özer mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu gece Berat Kandilini idrak edeceğiz.

Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca Mübarek Ramazan Ayının da bir müjdecisi olan Berat gecesi bizlere, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmamız, günahlardan arınma ve Yüce Yaratıcının sonsuz rahmet ve merhametine sığınmamızı hatırlatır.

Bu mübarek gün ve gecelerde yapılacak olan dualarımızın daha makbul olacağı inancıyla yüce Allah’a yönelerek ülkemiz, milletimiz ve tüm Türk-İslam âlemi için iyiliklerin ve güzelliklerin artması adına dualarımızı gerçekleştirmeliyiz. Bu manevi atmosferden azami şekilde istifade için gayret göstermeliyiz.

Başta tüm İslam âlemi olmak üzere üyelerimizin Berat kandillerini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve İslam alemine, barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini dileyerek, beratımıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.”