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Türk Sağlık Sen’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Türk Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türk Sağlık Sen’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Türk Sağlık Sen’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Türk Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:09
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Mehmet Özer, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“12 Şubat Türk milletinin yeniden doğuşudur. Nasıl ki; Alparslan’ın 1071’de Anadolu’ya girdiyse, 12 Şubat’ta benzer bir hareketin adıdır.

Düşmana, bu toprakların bizim olduğu ve sonsuza kadarda kalacağımızın göstermenin adıdır. Vatanımızda Ay Yıldızlı bayrağın inmeyeceğini, minarelerden yükselen ezan sesinin de dinmeyeceğinin işaretidir.

Bu duygularla, başta ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam olmak üzere milli mücadelede şehit olan adını sayamadığımız kahraman ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz.”

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Türk Sağlık Sen’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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