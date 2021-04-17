Türk ve Yunan Bakanlar basın toplantısında çatışma yaşandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasındaki görüşmeler, görünüşte, bir yıllık karmaşık anlaşmazlıklar sonrasında aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakmaya çalışan iki tedirgin NATO komşusunu göstermeyi amaçlıyordu.

İki ülke, geçen Ağustos ayında Türkiye'nin tartışmalı Doğu Akdeniz sularına girmesi sırasında savaş gemilerinin birbirlerini gölgeleyerek çarpışması sonucu topyekün savaşın eşiğine geldi.

Basın toplantısı, Çavuşoğlu'nun Türk başkentinde yaptıkları "çok olumlu diyaloğa" övgü dolu uzlaşmacı sözleriyle başladı.

Ancak Dendias açılış konuşmasını, tartışmalı sularda doğal gaz aramasından Rum Ortodoks azınlığa muamelesine ve tarafların göçmenlerle ilgili devam eden anlaşmazlığına kadar Türkiye hakkında uzun süredir devam eden bir dizi şikayeti telafi etmek için kullandı.

Dendias, 35 dakikalık basın toplantısında özellikle hararetli bir anda, "Yunanistan'ın tutumu net ve bunu ilk kez duymuyorsunuz." Dedi.

Çavuşoğlu, "Ülkemi ve halkımı basın önünde ağır bir şekilde suçluyorsanız, buna cevap verebilecek durumda olmalıyım" diye yanıt verdi.

Çavuşoğlu, "Gerilimimizi devam ettirmek istiyorsan yapabiliriz." Dedi. "Burada karşılıklı suçlamalara girersek, birbirimize anlatacak çok şeyimiz var." Artık ders yok

Türkiye geçen ay Dendias'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında çığır açan bir zirveyi hazırlamak için geldiğini söylemişti. Hiçbiri açıklanmadı.

Dendias, Çavuşoğlu'na kendisini Atina'da ziyaret etmesi için davet teklif etti ve iki bakan, birkaç hoş söz ve gülümsemenin ardından kendi konferanslarından uzaklaştı.

Ancak onlardan önce gelen hararetli alışverişler, hem Avrupa Birliği hem de NATO'nun tarihi Yunan-Türk rekabetini yatıştırmada yaşayacağı zorluğun altını çizdi.

Dendias, Türkiye'yi Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenleri kabul etme konusunda Brüksel ile 2016 tarihli anlaşmasına sadık kalmamakla suçlayan Dendias, "Türkiye Yunanistan'a herhangi bir ders vermemelidir." Dedi.

Dendias, "Yunanistan ilerlemeye ve yeni bir gündem (kabul etmeye) hazır. Ancak bu, Yunanistan'ın dış politika konusundaki tutumunu değiştireceği veya Avrupa yükümlülüklerinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor." Dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rum Ortodoks azınlığına muamelesine ilişkin bir tartışmada, "Bize her zaman demokrasi ve hukuku öğretmeye çalışıyorsunuz." Dedi.

Dendias, Yunanistan'ın geçen yıl Türkiye'nin Ayasofya katedralini müzeden camiye dönüştürmesinden duyduğu derin hoşnutsuzluğu aktardığını birkaç dakika önce söylemişti.