Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu Kahramanmaraş’ta

İlk olarak Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odasında veteriner hekimlerle bir araya gelen TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, üyelerin talep ve isteklerini dinledi. Kahramanmaraş VHO Başkanı Erdal Gök, öncülüğünde yapılan toplantıda yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt’u makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında Tarım ve Orman Müdürü Bozkurt’a Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu plaket takdim etti.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: “Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkemizde bulunan bütün odalarımızı ziyaret ediyoruz. Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odamızı daha öncede ziyaret edecektik ancak pandemi dolayısıyla bu güne kısmetmiş. Ülkemizde ki hayvancılık sektörüne ilişkin konuları ve veteriner hekimlik mesleğinin standartlarının güçlendirilmesi noktasında hangi çalışmaların yürütülmesi gerektiğini ve yürütülen çalışmalarda aksayan hususları, özellikle serbest çalışan hekimlerimizin sahada karşılaştığı E- reçete ve İTS gibi sorunları dinliyoruz ve çözüm önerileri üretiyoruz. Tabi sahada ki arkadaşları dinlememiz önemli bir konu. Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odamız ve üyelerimizle zaman zaman konular üzerinde istişareler ettik ama biz sahada meslektaşlarımızı dinlemek istedik.

“Pandemi sürecinde de 7/24 sahadaydık”

Pandemi sürecinde hem dünyada hem de ülkemizde veteriner hekimlerimiz önemli görevler ifa ettiler. Kısıtlamalardan muaf tutulan hekimlerimiz 7/24 görevlerine devam ettiler. Ayrıca laboratuvarlara kapanarak malum olduğunuz gibi Covid-19 virüsunun izolasyonundan bugünkü yerli ve milli aşının son aşamasına gelinceye kadar Veteriner hekim kökenli virolog hocalarımız yer aldı. Bunlardan TÜKOVAC aşımızın mimarı Erciyes Üniversitesinden veteriner hekim virolog hocamız yer aldı. Bütün bunların yanı sıra veteriner hekimlerimiz aynı zamanda gıda güvenliği için sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum bilincinde önemli görev ifa ediyorlar.

“Merkez Konseyi olarak sorunları biliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz”

Biz görevi devraldığımız günden itibaren hem kamuda hem de özelde çalışan veteriner hekim arkadaşlarımızın sorunlarını tespit etmek için odalarımızla ve sahada çeşitli çalışmalarımız oldu. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi fiili hizmet ve bu veteriner hekimlerimizin bu haktan yeniden istifade etmesi için çaba gösteriyoruz. Diğer bir konu ise kamuda istihdam konusu. Ülkemizde şuanda 32 civarında veteriner hekimlik fakültesi var ve yılda 2 binden fazla mezun veriyor. Buralardan mezun olan birçok arkadaşlarımızın serbest hekimlik yapmak için yeterli mali imkanları da yok. Bu arkadaşlarımızın kamuda istihdam edilmesi içinde çalışmalarımız var. Serbest çalışan veteriner hekim arkadaşlarımızın 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının ilaç takip sistemi ve e reçete sistemine geçti. Bu sistemin tam anlamıyla altyapı çalışması yapılmadan bu sisteme geçildi. Serbest veteriner hekimlerimizin en çok şikayet ettiği konu budur. Bizde bu konu üzerinde bakanlık düzeyinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Diğer bir konu ise veteriner hekimlerimizin uğradığı saldırı ve darp girişimleri var. Biz veteriner hekimleri de sağlık hizmetleri grubunda görev yaptığımız için sağlıkta şiddet kanununa veteriner hekimlerimizin de dahil edilmesini istiyoruz. Veteriner Hekimlerimiz de sağlıkta şiddet kanununa dahil edildiğinde en azından caydırıcı olur.

“Tek Sağlık Uygulamasını ülkemize kazandırılmalı”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak birçok Avrupa ülkesinde uygulanan tek sağlık uygulamasının ülkemizde de uygulanmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilgilide yaptığımız çalışmaları yetkili birimlere teslim ettik. Bugün çevre sağlığı, hayvan ve insan sağlığı alanında aynı anda çalışan tek meslek gurubu veteriner hekimlerimizdir.

“Mikroçip uygulamasını veteriner hekimlerimiz gerçekleştirilecek”

Tarım ve Orman Bakanlığımızla imzaladığımız protokol kapsamında 2021 yılında sahiplenilmiş köpeklerin, 2022 yılında ise bunun yanında kedi ve gelinciklerin kimliklendirilmesini odalarımız bulundukları illerdeki Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle belirlenen protokol kapsamında anlaşma imzalayarak veteriner hekimlerimiz tarafından bakanlık tarafından kabul edilen mikroçip takma işlemini gerçekleştirecekler. Birlik olarak biz bu konunun daha iyi noktalara taşınmasını ve belediyelerin barınaklarındaki hayvanlara kadar bu sisteme dahil edilmeli.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak biz ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini ve verimliliğinin arttırılmasını istiyoruz. İleri hayvancılık için ileri veteriner hekimlik sloganıyla çalışıyoruz. Türk Veteriner Hekimlerimizin varlığı Ülkemizin varlığı içindir. Sadece bir egoistlik yaklaşımla sadece meslek haklarını gündeme getiren bir meslek örgütü değiliz biz. Veteriner hekimler ülkesi için her zaman elini taşın altına koyacak meslek guruplarıdır. Bakın son zamanlarda yaşanan afetlerde zarar gören her canlıya ücretsiz tedavi sundular. Tabi bu uygulamayı hekimlerimiz Elazığ, Malatya, Van ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla Orman yangınlarında ve Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki sel felaketlerinde sahipli sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik ücretsiz tedavi hizmet sundular. Allah böyle acıları bir daha göstermesin ama biz veteriner hekimleri meslek kuruluşları olarak her zaman ülkemiz için elimizi taşın altına koyduk koymaya devam edeceğiz. Biz Mehmet Akif’in mesleğinin devamıyız, biz Türkiye’de ilk defa kök hücre tedavisi yapan Süreyya Tahsin Aygün’ün, ruam hastalığının aşısını bulmaya çalışırken aşıyı kendisinde deneyerek hayatını kaybeden Yüzbaşı Hüdayi Beylerin mesleğini icra ediyoruz. Bütün bunlarını şunun için söylüyorum; Veteriner Hekimlerimiz Türkiye’de artık hak ettiği değeri almalıdır.” İfadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gök ise: “Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanımız Sayın Ali Eroğlu beye odamızı ziyaret ettikleri için teşekkür ederiz. Mesleğimizin ve hayvancılığımızın sıkıntıları ve çözüm önerileri hakkında fikirlerimizi beyan ettik. Sayın Başkanımız Konseyimizin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarette TVHB Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali EROĞLU Oda Başkanı Sayın Erdal GÖK'e yaptığı başarılı çalışmalar için bir teşekkür plaketi, Oda Başkanı Erdal GÖK ise Konsey Başkanı Ali EROĞLU'na Kahramanmaraş'ın tanıtımı açısından önemli bakır işlemeli kahve takımı hediye etmiştir. Ziyaretlerinden dolayı Konsey Yönetimimize meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi.