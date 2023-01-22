TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi ilçe temsilcilerini atadı!

Yeni hizmet binasına taşındıktan sonra çalışmalarına hız veren TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi ilçe temsilcilikleri atamalarını gerçekleştirdi.
TÜRKAV Türkoğlu ilçe temsilciliğine bölgenin sevilen ve başarılı eğitimcilerinden İrfan Türk atandı.
TÜRKAV Andırın ilçe temsilciliğine eğitimci İrfan Bozkurt atandı.
TÜRKAV Göksun ilçe temsilciliğine ise başarılı eğitimcilerinden Ergün Baloğlu atandı.
TÜRKAV İl binasında gerçekleşen törende Başkan Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz yeni atanan temsilcilere başarılar dileyerek mazbatalarını takdim etti.