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TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, Yeni Hizmet Binasına Taşındı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kahramanmaraş Şubesi, yeni hizmet binasına taşındı.

TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, Yeni Hizmet Binasına Taşındı

TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, Yeni Hizmet Binasına Taşındı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kahramanmaraş Şubesi, yeni hizmet binasına taşındı.

15 Aralık 2022 Perşembe 19:45

TÜRKAV Kahramanmaraş Şubesi, Kültür Merkezi karşısındaki yeni yerine taşındı.

Şubenin açılışı yapılan duanın ardından gerçekleştirildi. Açılıştan sonra konuşan TÜRKAV Şube Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz yapacakları çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

2023 seçimlerininde değerlendirildiği açılışta Hakkoymaz şunları kaydetti;

“Bizler, bu kutlu emaneti taşırken; ayrılık ve azaptan değil, birlik ve beraberlikten kuvvet alıp, gönül lisanıyla bu kutlu çatının altında çoğalıp birlenerek bu kutlu hizmetin sancağını ötelerin ötesine taşımayı kendisine ülkü edinmiş dava erleriyiz. Bu sebeple, yeni hizmet ofisimizde; kamuda gönlü vatan ve millet sevgisi için atan, liyakat ve sadakat sahibi, lidere ve davaya bağlı, Devlet Ebed Müddet mefkureli ne kadar inanmış gönüller var ise ağırlamaktan onur duyar, bu yüce gönülleri bu kutlu çatı altında birlenip bir olmaya bekleriz.

Bu vesile ile yeni vakıf ofisimizin oluşumunda bizlere destek olup zerre dahi olsa katkı sunan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz. Beş bin yıllık Türk Tarihi boyunca Kutlu Ülkü’nün yolundan ayrılmayan ahirete göçmüş Kutlu Atalarımız ve şehitlerimiz başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Vakfımızın kurucu iradesi ve Yüce Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve tüm ülkücü şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyoruz. Hareketimizin Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye ve TÜRKAV Genel Başkanımız Sayın Ebubekir Korkmaz Beyefendilere de saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Yaşasın Devlet, Var Olsun Yüce Türk Milleti!

Var Olsun ‘’Devletin Asil Evlatları”

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TÜRKAV Kahramanmaraş ŞubesiYeni Hizmet Binasına Taşındı
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