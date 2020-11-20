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Türkeli mahallesinden AKEDAŞ elektrik dağıtım’a teşekkür

Sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kesintisiz enerji vermek adına yatırımlarını sıklaştıran Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye, enerji altyapısını yenilediği Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı 60 haneli Türkeli Mahallesi sakinleri ve muhtarından teşekkür geldi.

Türkeli mahallesinden AKEDAŞ elektrik dağıtım’a teşekkür

Türkeli mahallesinden AKEDAŞ elektrik dağıtım’a teşekkür

Sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kesintisiz enerji vermek adına yatırımlarını sıklaştıran Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye, enerji altyapısını yenilediği Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı 60 haneli Türkeli Mahallesi sakinleri ve muhtarından teşekkür geldi.

20 Kasım 2020 Cuma 14:50
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Sorumluluk sahasına, başta şebeke yatırımları olmak üzere son 9 yılda 800 milyon TL yatırım yapan, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bir teşekkürde Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesine bağlı kırsal Türkeli Mahallesinden geldi.

1980 yılında ilk elektrik şebekesiyle tanışan Kahramanmaraş Merkez’e yaklaşık 200 km uzaklıkta bulunan Türkeli Mahallesi, son dönemlerde mahallelerinde kullanılan elektronik cihazların artmasıyla elektrikte voltaj sorunu yaşamaya başladı. Özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenen şebekeleriyle ilgili harekete geçen Mahalle Muhtarı İsmail Ceylan, iki çamaşır makinesinin aynı anda çalışmadığı mahallede, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yeni yatırımlarıyla sorunun tamamen ortadan kalktığını söyledi.

KIRSALDA ELEKTRİKSİZ HAYAT ÇOK ZORDUR

Mahallesinde yaşanan sorunu Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ileten Muhtar Ceylan, ekibin hızlı bir şekilde sorunlarının giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Ceylan; “Elektrik olmadan ailelerimiz gaz lambası yakardı, biz onlarla büyüdük. Hayat gerçekten o dönemde çok zordu 1980 yılında köyümüze elektriğin gelmesiyle hayat daha kolay bir hal almaya başladı. Son dönemlerde ise mahallemizde elektronik cihazların artmasıyla elektrikte voltaj sorunu yaşamaya başladık. Bir evde çamaşır makinesi veya başka bir makine çalıştığında hemen voltaj düşer, diğer evdeki makine çalışmazdı. Mahalle sakinlerimizden gelen şikâyeti Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş yetkililerine ilettik. Allah razı olsun çok hızlı bir şekilde gelip sorunumuzu giderdiler. Gece gündüz demeden çalışarak köyümüzü çetin kış aylarına hazırladılar. Genel Müdürümüzden şefimize, çalışan arkadaşlarımıza kadar emeği geçen tüm ekibe mahallem adına teşekkür ederim.” Dedi.

ARTIK KIŞI RAHAT GEÇİRECEĞİZ

Mahallelerinde oluşan elektrik arızalarıyla ilgili Akedaş’ı aradıklarında en fazla yarım saat içerisinde sorunların çözüldüğüne de vurgu yapan Türkeli Mahallesi Muhtarı İsmail Ceylan; “mahallemizde ikinci bir makine çalışmıyordu, kadınlarımız çamaşırlarını bile nöbetleşe yıkardı. Özellikle kış aylarında evden çıkmayan mahalle sakinlerimiz bu kışı çok rahat geçirecekler.” Dedi.

ÇAMAŞIRLARIMIZI NÖBETLEŞE YIKARDIK

Mahalle sakinlerinden Döndü Ceylan ise kadın olarak kırsalda yaşamanın zorluğundan söz ederek, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş yetkililerine teşekkür etti. Önceden mahalledeki kadınlarla çamaşırlarını nöbetleşe yıkadıklarını belirten Ceylan, “Artık elektrik sorunumuz kalmadı, komşularımızla konuşup haftanın belirli günlerini belirleyerek çamaşırlarımızı nöbetleşe yıkardık. Şimdi ise komşularımızla konuşmadan çamaşırlarımı yıkayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ARTIK KIŞ AYLARINI RAHAT GEÇİRECEĞİZ

Mahalle sakinlerinden Bilal Ceylan da, “özellikle kış aylarında olumsuz hava koşullarında elektriklerimiz giderdi, çamaşır makinelerimizi, buzdolaplarımızı verimli kullanamazdık. Muhtarımız Akedaş yetkilileri ile görüştü, trafomuz değişti ve şebekemiz yenilendi. Elektriğin kıymeti kırsalda yaşayınca daha iyi anlaşılıyor. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederiz. Bizi yalnız da bırakmıyorlar, arızalar için telefon ettiğimizde çok kısa zaman içerisinde gelip ilgileniyorlar.” diye konuştu.

22 MAHALLE 72 MEZRAYA HİZMET VERİYORUZ

Ekinözü’nde kırsalla birlikte yaklaşık 22 mahalle ve 72 mezraya kesintisiz enerji için hizmet verdiklerini belirten Akedaş Ekinözü İşletme Şefi Eyüp Kuyucu hinterlandımızdaki tüm yerleşim yerlerine en kısa sürede ulaşmak ve sorunu çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcıyoruz. 2020 yatırımları kapsamında İlçemizin Sosyallı, Türkeli ve Çiftlik mahallemizle çalışmalar yaptık. İlçemizin tüm bölgesinde bulunan tüketicilerimizin kaliteli enerji kullanmaları için gece gündüz sahada görev yapmaktayız. Yeraltı şebekeleri, trafolar ve enerji nakil hatlarında yatırımlarımız sürecek.” Dedi.

Sorumluluk sahasındaki tüm yerleşim yerlerinde yatırımlarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkeli Mahallesine 2 bin 650 Km enh şebekesi, 740 mt AG şebekesi ve 1 adet de ek trafo ilavesi yaptığını bildirildi.

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