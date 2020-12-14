Türkiye'nin en zengin su kaynakları Kahramanmaraş'ta

Maraş tatlı su kaynakları Türkiyemizin en zengin yeridir.

Fakat bu zenginlik mum dibine ışık vermez misali, maraş faydalanamıyor. . Giydirilmiş su paraları 1. Kademe 4 tl. 2. Kademe 6 tl. 3 kademe 8 tl. olarak vatandaşa veriliyor. Bazı yerlerde yeteri basınç oluşmadığından da vatandaş hidrofor çalıştırıyor, elektrik, bakım parası, hidrofor sesleride ayrı bir konu.....Ben işim gereği termik santralinin kurumunda, antep ana terfi ist. da buralarda sorumlu olarak çalıştım. Emekli oldum, maraşa yerleştim. ... Maraşımızın her yerini bilen biriyim, buranın su durumunu inceledim....

Bir şehrin su temini için, suyu bol, kotu yüksek, yakın bölgeler seçilmelidir. Yani maraş için menzelet barajı, su tutma hacmi 2 milyar m3, üst kot 600 hm. ,suyun üst kısmı temiz olur, oksijeni bol olur. Barajın seviyesi yazın azalır, 3mt. arayla su alma yeri konur, azaldıkça bir alt seviyeden su alınır( üst kot temiz, oksijeni bol olur) barajın üst kısmına mp.konur, su vakkumlanır, harekete geçince, bay- pass yapılarak mp. devreden çıkarılır, kendi cazibesiyle 530 kotuna yapacağız arıtma tesisine verilir. Burada arıtmadan geçen suyu, maraşımızın yapısı müsait, eski kazma yolu dediğimiz yolun üzerinde yeteri kadar depolar yapılarak, beslenir. Buradan kendi cazibesiyle her yer beslenir. Basınç yüksek olursa kademe, kademe basınç düşürücüler kullanılır. Evlerde hidrofora gerek kalmadan su alır.... Arıtma tesisi 530 kotunda, su basılacak depolar yaklaşık 800 kotunda, bu suyu bu kota basmak için elektrik mp. yerine, menzelet barajının dipsavakdan basınçlı su alınarak, su türbini kullanılıp, gerekirse şamzuman konur, devir yükseltilip, arıtmada arıtılan suyu depolara gönderilebilir. Sistem ana güç devresinde elektrik kullanılmaz, diğer kumanda kısmında kullanılacak elektrikte, türbinlenen suyun çıkışından üretilebilir.

1- Yakın yerden kaliteli su temini yapılır

2- Arıtılan su, elektriğe gerek kalmadan depolara su türbinleri kullanılarak, çıkarılır.

3-su türbin çıkışından elektrik üretilir

4- Maraşın yapısı müsait, yukarıdan aşağıya verilen suyu hidrofora gerek kalmadan, her apt. alabilir. Aşağıya inildikçe basınç düşürücü kullanılıp, şebeke rahatlanır. sistem zarar görmez.

5- Scala kurularak sistem bir merkezden kontrol edilebilir.

Bu sistemler bugünün şartlarında yapılabilir, bunun üzerinde çalışılsın, eğer Maraşımız bol, temiz, ucuz su istiyorsa, memleketin sahibi varsa, kafa yorsun, ben yardımcı olurum. Saygılarımla.