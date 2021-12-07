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Türkiye Off-Road şampiyonası'nın 6. Ayağı Kahramanmaraş’ta!

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, 11-12 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Off-Road şampiyonası'nın 6. Ayağı Kahramanmaraş’ta!

Türkiye Off-Road şampiyonası'nın 6. Ayağı Kahramanmaraş’ta!

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, 11-12 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

07 Aralık 2021 Salı 15:52
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Spor Bakanlığı, ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyona 15 şehirden 42 yarışmacı katılacak.

Kapıçam Tabiat Parkı'nda belirlenen parkurda 11 Aralık Cumartesi günü saat 9.30'da başlayacak etkinliğin ilk gününde yarışmacılar, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra saat 17.00'de ilk günü tamamlayacak.

Takımlar 12 Aralık Pazar günü de saat 9.30'dan itibaren 1.8 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra ikinci günü tamamlayacak.

Organizasyon, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Son Güncelleme: 07.12.2021 18:10
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Türkiye Off-Road şampiyonasının 6. Ayağı Kahramanmaraş’ta!
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