Türkiye Terörle Mücadelede Rusya'nın İşbirliğine Değer Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, İran'ın başkenti Tahran'da İranlı mevkidaşı Ebrahim Raisi ile Astana formatındaki 7. terörist gruplarla mücadele, insani durum ve Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönüşü.

Liderler, 19 Temmuz'da yaptıkları görüşmede, Suriye'nin çeşitli yerlerinde farklı isimler altında terör örgütlerinin ve bunlara bağlı kuruluşların artan varlığını ve faaliyetlerini kınadılar.

Türkiye, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri ile güvenliğini tehdit eden Suriye kolu YPG'nin kökünü kazıma kararlılığını sürekli olarak vurgulamaktadır.

Ülke ayrıca, Ankara'nın uzun süredir devam eden endişeleri karşılanmadığı sürece, son yıllardaki diğer operasyonların ardından güney sınırından kuzey Suriye'ye başka bir Türk terörle mücadele operasyonu olasılığını yineliyor.

Ama gerginlikler var. Tahran'da Türk liderine, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG militanlarına karşı planlayabileceği herhangi bir yeni operasyona karşı olduğunu söyledi.

Ancak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünü tehlikeye atabilecek" eylemlerden kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.

Ankara, Moskova'nın muhalefetine rağmen 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce kilometrelik araziyi ele geçiren ve YPG'yi hedef alan çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Rusya ve Türkiye, Moskova'nın Şam'ı ve Ankara'nın muhalif grupları desteklediği 2011'den bu yana savaşın parçaladığı bir ülke olan Suriye'de iki büyük uluslararası oyuncu.

Rusya ordusu, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların on yıllık isyanından sağ çıkmasına yardım etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devletinin ulusal güvenliğini tehdit eden YPG'li teröristleri püskürten bir tampon bölge oluşturmak için Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatma uyarısında bulunuyor.

Analistler, bu gerginliklerin iki liderin son 20 yıldaki ilişkisini tanımlayan "rekabetçi işbirliğinin" bir parçası olduğuna inanıyor.

Bölgesel sorunlar

Ayrıca NATO üyesi Türkiye'nin, Moskova'nın Ukrayna konusunda Batı ile girdiği tarihi açmaz karşısında tarafsız kalma girişimleri meyvelerini vermeye başlıyor.

Türkiye'nin aylarca süren çabaları, Moskova ve Kiev'in geçen ay İstanbul'da Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına devam etmek için BM destekli bir anlaşma imzaladıklarını gördü.

Türkiye, bu başarıyı İstanbul'da Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy arasındaki ateşkes görüşmelerine çevirmek istiyor.

Uluslararası toplum, Rusya'yı görmezden gelerek Ukrayna'daki savaşı bitiremez. Diplomasi ve barış galip gelmeli dedi.

Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile nispeten iyi ilişkileri var. Ancak işgali eleştirip Ukrayna'ya silah sağlarken, Rusya'ya yaptırım uygulamayarak Batılı müttefiklerinden koptu. Bu dikkatli denge, enerji tedariki konusunda yakın işbirliğinden Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki askeri rekabete kadar Rusya ile olan bağlarının karmaşıklığını yansıtıyor.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile olan ilişkilerini karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme yönelik olarak kullanmak istiyoruz.

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalışan en aktif ülkelerden biridir. Her iki savaşan tarafla iletişim kanallarını açık tutarak arabulucu rolünü üstlenmesi, Ukrayna krizinde çözüm ve barışa yönelik diplomatik çabalarda bir umut ışığı sağlıyor. Hem Rusya hem de Ukrayna ile dostane ilişkilere sahip benzersiz konumuyla Türkiye, savaşı sona erdirme çabasıyla geniş çapta övgü topladı.

Çatışmanın başlangıcından bu yana Ankara, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin altını çizerek iki taraf arasında arabuluculuk yapmayı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti. Ankara, Moskova'yı tecrit etmeye yönelik uluslararası yaptırımlara karşı çıkarken, bazı Rus gemilerinin boğazlardan geçmesini engellemek için de boğazlarını kapattı.

Savaş ikinci ayına girerken, her iki tarafta da kayıplar artarken, Rusya ve Ukrayna delegasyonları 29 Mart'ta İstanbul'da barış görüşmeleri için büyük bir atılımla bir araya geldi. Mart ayında Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını da ağırlayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde tahıl krizini çözmek için Moskova, Ankara, Kiev ve Birleşmiş Milletler arasında İstanbul'da dörtlü toplantılara ev sahipliği yaptı.

Rusya ile enerji arzı konusunda yakın iş birliği varken, aralarında Suriye, Libya ve Azerbaycan'da da askeri rekabet yaşandı.

Libya'da Türkiye'nin askeri desteği, Rus Wagner Grubu'ndan savaşçılar tarafından desteklenen doğu üslü güçlerin Trablus'taki uluslararası kabul görmüş hükümete yönelik saldırısını geri püskürttü.

Azerbaycan'da Türkiye, etnik Ermeni güçlerini Rusya'nın etki alanının bir parçası olarak gördüğü Güney Kafkasya'daki dağlık Dağlık Karabağ yerleşim bölgesinin çoğundan çıkarmak için askeri bir operasyonu destekledi.