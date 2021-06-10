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Türkiye'ye Köprü Fonundan Kahramanmaraş'taki Okula Destek

ABD merkezli "Bridge to Türkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Fonu)" isimli sivil toplum kuruluşu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir ilkokula matematik, fen bilimleri ve akıl oyunları setleri hediye etti.

Türkiye'ye Köprü Fonundan Kahramanmaraş'taki Okula Destek

Türkiye'ye Köprü Fonundan Kahramanmaraş'taki Okula Destek

ABD merkezli "Bridge to Türkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Fonu)" isimli sivil toplum kuruluşu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir ilkokula matematik, fen bilimleri ve akıl oyunları setleri hediye etti.

10 Haziran 2021 Perşembe 18:00
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Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Metin Yılmaz, gazetecilere, kuruluşun iki yıldır okullarına destek sağladığını belirtti.

Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenciler için çantalar dolusu hediye gönderildiğini aktaran Yılmaz, "Pandemi sürecinde çocukların yüzlerini güldürdüler. Bu yıl fen bilimleri, matematik ve akıl oyunları setleri göndererek çocuklarımızın yine yüzlerini gülümsetmeyi başardılar. Vatanlarından binlerce kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen içlerinde vatan sevgisini taşıyan, vatan evlatları için çalışan Türkiye sevdalısı bu insanlara öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Mehmet İlker Pıçak da sivil toplum kuruluşu yetkililerinin geçen yıl da öğrencilere müzik aletleri hediye ettiğini ifade etti.

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