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Türkoğlu Acil Durum Hastanesi kısa süre içerisinde tamamlanacak!

Şehrin sağlık altyapısını güçlendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından Türkoğlu’nda hayata geçirilen acil durum hastanesinin inşası hızla sürüyor. Başkan Hayrettin Güngör, “İnşa edilen yeni hastane ve sağlık kompleksleriyle şehrimize 2 binin üzerinde yatak ilavesi olacak” dedi.

Türkoğlu Acil Durum Hastanesi kısa süre içerisinde tamamlanacak!

Türkoğlu Acil Durum Hastanesi kısa süre içerisinde tamamlanacak!

Şehrin sağlık altyapısını güçlendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından Türkoğlu’nda hayata geçirilen acil durum hastanesinin inşası hızla sürüyor. Başkan Hayrettin Güngör, “İnşa edilen yeni hastane ve sağlık kompleksleriyle şehrimize 2 binin üzerinde yatak ilavesi olacak” dedi.

04 Ocak 2024 Perşembe 16:52

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında kalıcı konuttan iş yerlerine, altyapıdan ulaşıma, sosyal tesisten yeşil alanlara, üstyapıdan eğitime tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken şehrin sağlık altyapısını güçlendirmek için de yatırımlar sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni hastane ve sağlık kompleksleriyle şehrin yatak kapasitesine 2 binin üzerinde ilave yapılarak Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısında önemli ilerleme kat edilmesihedefleniyor. Bu kapsamda Türkoğlu’nda hayata geçirilen acil durum hastanesinin de inşası hızla sürüyor.

33 dönüm alan üzerine kurulan ve çelik yapı formunda yatay mimariye uygun olarak inşa edilen hastanede, yol ve temel kazı çalışmaları tamamlanırken yapının birinci katının çelik montajı devam ediyor.

120 yatak kapasiteli, 20 poliklinik, 4 tam donanımlı ameliyathane ve 20 yoğun bakım yatak kapasitesine sahip Türkoğlu Acil Durum Hastanesi’nin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla hizmete alınması hedefleniyor.

2 Binin Üzerinde İlave Yatak

Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde sağlık tesislerimiz de ciddi hasar aldı. Şehrimizin sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Şehir merkezimize ve ilçelerimize yeni hastaneler ve sağlık kompleksleri inşa ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Türkoğlu Acil Durum Hastanesi. Ağır çelik konstrüksiyon tekniğiyle yapılan hastanemizin inşası hızla sürüyor. İnşallah kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. İnşa edilen yeni hastane ve sağlık kompleksleriyleşehrimize 2 binin üzerinde yatak ilavesi olacak” cümlelerini kaydetti.

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Türkoğlu Acil Durum Hastanesi Kısa Süre Içerisinde Tamamlanacak!
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