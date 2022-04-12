Türkoğlu Belediyesi ile KSÜ arasında tarımda işbirliği

‘Kokulu Üzüm’, ‘Çilek Üzümü’, ‘Isabella’, ‘Amerikan Üzümü’ gibi farklı isimler ile anılan Labrusca üzümü, ülkemizde Karadeniz ve Marmara bölgelerinde, nemli ve yağışlı iklime sahip alanlarda yetiştiriliyor. Labrusca çeşidi üzüm, nemli bölgelerde, diğer üzümlerin mantari hastalık ve zararlılar nedeniyle yetiştirilemediği alanlarda rahatlıkla yetiştirilebiliyor.

Kahramanmaraş’ta yöresel olarak nemli bölgeler ile yapılan baraj ve göletler münasebetiyle hava oransal neminin yükseldiği alanlarda mevcut yerel çeşitlerden oluşan bağ alanlarının özellikle mantarsal hastalıklara bağlı verim kayıpları yaşamaya başladığı gözlenirken, KSÜ bünyesinde nemli alanlarda yetiştirilmeye uygun ve mantarsal hastalıklara dayanıklı Labrusca türü üzüm yetiştiriciliği için çalışmalar bir süre önce başlatıldı.

Üzüm verimi yüksek ve genellikte pekmez yapımında yoğun olarak kullanılan Labrusca türü üzüm yetiştiriciliği için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından çoğaltılan üzüm fidanları geçtiğimiz yıl Andırın ilçesi sınırlarındaki çeşitli noktalarda denenmeye başlandı.

Üniversitemizce yürütülen çalışmalara Türkoğlu Belediyesi de iştirak ederek, Türkoğlu ilçesinin yüksek rakımlı ve nemli yörelerinde Labrusca türü üzümlerin yetiştiriciliği için işbirliği yapılmaya başlandı.

münasebetle Üniversitemiz tarafından başlatılan çalışmalara Türkoğlu Belediyesi’nin de iştiraki ile daha da hız verilmiş, bu kapsamda ilçenin farklı noktalarında denenmesi amacıyla çoğaltılan Labrusca fidanları üniversitemiz Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can tarafından Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuşa’a teslim edildi.