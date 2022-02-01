Türkoğlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı!

Ekipler, hayvanların açlıktan güçsüz düşüp telef olmaması için çeşitli noktasına düzenli olarak mama ve su bırakıyor.

Ülkenin bir çok bölümünde yağan kar, etkisini sürdürürken kar yağışının hayvanları olumsuz yönde etkilememesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda Türkoğlu Belediyesi’ne bağlı ekipler de sessiz dostlarımızın aç kalmamaları ve güçten düşerek soğuktan telef olmasını önlemek amacıyla ilçenin karla kaplı çeşitli noktalarında besleme çalışması yapıyor. Düzenli olarak yapılan çalışmaya ilişkin açıklama yapan Türkoğlu Belediyesi, “Karlı havalarda sevimli can dostlarımız bize emanet. Can dostlarımızı unutmadık.İlçemizin belirli bölgelerindeki besleme noktalarına sokak hayvanlarımız için düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Siz de evlerinizin önüne ve sokaklarımıza bir kap su bir kap mama bırakmayı unutmayalım.” dedi.