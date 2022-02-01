Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...

Türkoğlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı!

Kar yağışının etkili olduğu Türkoğlu ilçesinde belediye ekipleri, besin bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Türkoğlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı!

Türkoğlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı!

Kar yağışının etkili olduğu Türkoğlu ilçesinde belediye ekipleri, besin bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarını unutmuyor.

01 Şubat 2022 Salı 15:30
banner459

Ekipler, hayvanların açlıktan güçsüz düşüp telef olmaması için çeşitli noktasına düzenli olarak mama ve su bırakıyor.

Ülkenin bir çok bölümünde yağan kar, etkisini sürdürürken kar yağışının hayvanları olumsuz yönde etkilememesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda Türkoğlu Belediyesi’ne bağlı ekipler de sessiz dostlarımızın aç kalmamaları ve güçten düşerek soğuktan telef olmasını önlemek amacıyla ilçenin karla kaplı çeşitli noktalarında besleme çalışması yapıyor. Düzenli olarak yapılan çalışmaya ilişkin açıklama yapan Türkoğlu Belediyesi, “Karlı havalarda sevimli can dostlarımız bize emanet. Can dostlarımızı unutmadık.İlçemizin belirli bölgelerindeki besleme noktalarına sokak hayvanlarımız için düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Siz de evlerinizin önüne ve sokaklarımıza bir kap su bir kap mama bırakmayı unutmayalım.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
Kahramanmaraş’ta kurtuluşun 102. Yıldönümü coşkuyla kutlanacak
Kahramanmaraş’ta kurtuluşun 102. Yıldönümü coşkuyla kutlanacak
‘Kar Afşin-Elbistan’a beyaz yağmıyor’
‘Kar Afşin-Elbistan’a beyaz yağmıyor’
Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele Sergisi
Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele Sergisi
Tarhana Çorbasının Namı Sınırları Aştı
Tarhana Çorbasının Namı Sınırları Aştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber