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Türkoğlu Belediyesi Sosyal Belediyeciliğin öncüsü oldu!

Her yıl ilçedeki yüzlerce vatandaşını özel rehberler eşliğinde kadim şehirlere ve özellikle Çanakkale’ye gönderen Sosyal Belediyeciliğin öncüsü Türkoğlu Belediyesi, ‘Kahramanlar diyarından, Şehitler diyarına’ projesi kapsamında, sadece ilçedeki Şehit aileleri ve Gazilere düzenlediği tarihte eşine bir daha asla rastlanmayacak zaferin ve vatan savunmasının yaşandığı Çanakkale Şehitlerini ardından ise Söğüt, Bursa ve Konya şehirlerine gezi turu düzenledi.

Türkoğlu Belediyesi Sosyal Belediyeciliğin öncüsü oldu!

Türkoğlu Belediyesi Sosyal Belediyeciliğin öncüsü oldu!

Her yıl ilçedeki yüzlerce vatandaşını özel rehberler eşliğinde kadim şehirlere ve özellikle Çanakkale’ye gönderen Sosyal Belediyeciliğin öncüsü Türkoğlu Belediyesi, ‘Kahramanlar diyarından, Şehitler diyarına’ projesi kapsamında, sadece ilçedeki Şehit aileleri ve Gazilere düzenlediği tarihte eşine bir daha asla rastlanmayacak zaferin ve vatan savunmasının yaşandığı Çanakkale Şehitlerini ardından ise Söğüt, Bursa ve Konya şehirlerine gezi turu düzenledi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 18:26

Düzenlenen Gezi turunda konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi başkanı Ali Sarıboğa, Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş, biz Gaziler ve Şehit ailelerimize ilki yaşattı. İlk defa geliyorum. Osman başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, diyerek konuştu.

Şehit aileleri ve Gazilerimizin Çanakkale ziyareti; 57.Alay ve Avni Bey Şehitliği, Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi, Seyit Onbaşı Anıtı, ŞehitlikAbidesi, Yahya Çavuş Abidesi, Mecidiye Şehitleri, Gözetlemetepe Şehitliği, Kabatepe Şehitliği, Nazif Çakmak Şehitliği, Mehmet Çavuş Abidesi, ConkBayırı ve 1915 Çanakkale Köprüsü vb… yerler oldu.

Gazilerimz ve Şehit ailelerimiz, Çanakkale ziyareti ile birlikte devamında, 723 Yıl Önce Atalarımız tarafından Osmanlı İmparatorluğunun Kurulduğu Söğüt'ü ziyaret ederek, Ertuğrul Gazi Türbesi, Halime Hatun Türbesi ve oğlu Savcı Bey'in Türbesi, Hamidiye idadisi, Hamidiye Camii, Darül Eytam, Kuyulu Mescit, Çelebi Camiini yerinde gezdiler.

Ardından Bursa’ya geçen Şehit aileleri ve Gazilerimiz, Tophane, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi, Saat kulesi, Bursa Kalesi, Bursa Ulu camii, Koza Han kapalı çarşı ve

Emir Sultan hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dualar ettiler.

Son olarak ise Konya Mevlana hazretlerini ziyaret eden Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz kendilerine özel tahsis edilen yerlerde ve özel otobüsle 4 gün süren ziyaretler sonrasında evlerine döndüler.

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği Türkoğlu Temsilcisi Ali SARIBOĞA; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ, Çanakkale, Bursa ve Konya gezimizi düzenledi. Bu geziden dolayı Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ’a şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür ederiz. Gezi çok güzeldi, İlk defa geliyoruz, ilki yaşattı. En çok Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer hastanesinden etkilendim. Şehitler Diyarından, Kahramanlar Diyarına selam olsun.

Kıbrıs Gazisi Kerem KARA; Değerli Başkanımızın bizlere düzenlemiş olduğu bu geziden dolayı başta Belediye Başkanıma, gazi arkadaşlarıma ve dernek başkanıma teşekkür ederim.

Gazi eşi Halime AKÇADAĞ; Belediye Başkanımıza bize böyle bir gezi düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Konya, Bursa ve Çanakkale çok fazla duygulandırdı bizi. Bursa da Osman Gazi ve Orhan Gazinin türbelerini gördük. Osmanlı devletinin kuruluşunun tarihine şahitlik etmiş olduk. Devamında Çanakkale’ye geldik ve buradaki ortam atmosfer çok çok farklıydı. Tarihi yerinde görme imkanı bulduk. Bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.

Bu gezide en çok Hilali Ahmer hastanesindeki o temsili ortam etkiledi. Oradaki yaşananları temsil eden yapılar bizi o ana götürdü, diyerek konuştu.

Son Güncelleme: 17.10.2022 19:08
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Türkoğlu Belediyesi Sosyal Belediyeciliğin öncüsü Oldu!
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