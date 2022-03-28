Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

Türkoğlu Belediyesi Türkoğlu’nun Kurtuluş Savaşındaki Önemini Anlattı

Türkoğlu Belediyesi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında “Benim İlçem, Benim Tarihim” adlı proje kapsamında yine bir ilki gerçekleştirdi.

Türkoğlu Belediyesi Türkoğlu’nun Kurtuluş Savaşındaki Önemini Anlattı

Türkoğlu Belediyesi Türkoğlu’nun Kurtuluş Savaşındaki Önemini Anlattı

Türkoğlu Belediyesi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında “Benim İlçem, Benim Tarihim” adlı proje kapsamında yine bir ilki gerçekleştirdi.

28 Mart 2022 Pazartesi 14:05
banner459

8 Şubat tarihinde kurtuluş etkinlikleri kapsamında başlayan ilk konferans toplamda 46 okulda, 46 konferansla 5000 öğrenciye, din görevlileri, kamu çalışanları ve vatandaşlara Tarihçi Yazar Mehmet Işık tarafından Kurtuluş Savaşındaki Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçesinin önemi anlatıldı. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kurtuluş Savaşında Türkoğlu konulu 'Benim İlçem, Benim Tarihim,” adlı konferansı ilçede büyük ilgi gördü.

Türkoğlu’nun 9 bin 500 yıllık tarihi ve kurtuluş savaşındaki milli mücadeledeki rolünü, ilçeye bağlı tüm lise ve ortaokullarda öğrencilere sunum yapıldığını anlatan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş: “Hedefimiz, tarihini bilen, değerlerine hürmetkar gençler yetiştirmek. Çünkü gelecek onların elinde yükselecek. Mehmet Işık hocamızı hayranlıkla izledik. Geçmişimizle ne kadar övünsek az olur. Şanlı tarihin torunlarıyız.

2014 yılından bu yana, Kahramanmaraş'ın en güzel ilçesi olan Türkoğlu'muzun, kurtuluş savaşına yaptığı katkılar ve kazanımlar yapan o şehitlerin torunları olarak, yeni nesillere anlatmak için mücadele veriyoruz. Yeni projelerle de gerek konferanslar yaparak, gerekse kitaplar dağıtarak anlatmaya da devam edeceğiz.” diyerek konuştu.

Tarihçi Mehmet Işık ise: “Türkoğlu ilçemizin, Gavur gölünün, 9 bin yıllık bilinen tarihi var, bundan da önemlisi 1919 dan günümüze önemli bir tarihi var, özellikle kurtuluş savaşında, Bababurun'da verdiği mücadele de kurtuluş destanı yazılmıştır.
Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Bertiz çetelerinin bölge halkının Fransızları ilimize sokmamak için burada verdiği mücadeleyi yakın tarihimizi çocuklarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor.
Türkoğlu ilçemizde gezilecek, görülecek tarihi yerler var. Buraları turizme kazandırmamız gerekiyor. Bunun için hep beraber çalışmamız gerekiyor,” konferansımızın asıl hedefi ve konusu bu, diyerek konuştu.

Konferansa katılım sağlayan 1000 öğrenciye kitaplar hediye edildi.

Program sonunda, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Tarihçi yazar Mehmet Işık hocaya bir teşekkür plaketi sundu.

Son Güncelleme: 28.03.2022 14:21
Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu Belediyesi Türkoğlu’nun Kurtuluş Savaşındaki Önemini Anlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO okullarından yüzme başarısı
SANKO okullarından yüzme başarısı
Güzellik uzmanı Ebru Gül: “Güzellik sonsuz olanın sonlu olarak görülmesidir”
Güzellik uzmanı Ebru Gül: “Güzellik sonsuz olanın sonlu olarak görülmesidir”
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Kahramanmaraş’ta
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Kahramanmaraş’ta
Andırın’a 200 milyon tl’lik yatırım
Andırın’a 200 milyon tl’lik yatırım
Kahramanmaraş'ta en iyi makaslar yarıştı
Kahramanmaraş'ta en iyi makaslar yarıştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber