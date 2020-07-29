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Türkoğlu Belediyesinden örnek davranış

Teknik, Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin öncüsü Türkoğlu Belediyesi, yine örnek bir programla bayram öncesi ilçedeki tüm berber ve bayan kuaförlerine hijyen seti hediye etti.

Türkoğlu Belediyesinden örnek davranış

Türkoğlu Belediyesinden örnek davranış

Teknik, Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin öncüsü Türkoğlu Belediyesi, yine örnek bir programla bayram öncesi ilçedeki tüm berber ve bayan kuaförlerine hijyen seti hediye etti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:52

Tüm dünya da ve ülkemizde görülen Covit 19 korona virüs salgın hastalığı dolayısıyla ilçedeki tüm berber ve kuaförlere gıda yardımı ve hijyen seti gibi yardımlarda bulunan Türkoğlu Belediye Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı berber ve kuaförlere tekrar hijyen seti dağıtımını gerçekleştirdi.


‘Türkoğlu Belediyemiz Bugünde Örnek Bir Davranış Sergilemekte’
Berber ve Kuaför esnaflarını ziyaret ederek Bayramlarını Kutlayan Başkan Okumuş; Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda güvenli şartların oluşması için destek veriyoruz.Berber esnaflarımıza içerisinde maske, tek kullanımlık havlular, berber önlüğü ve tek kullanımlık saç kesme önlüğü, ayrıca iş yerlerinin steril edilmesi için dezenfektan setleri hediye ettik. Pandemi sürecinde ve Ramazan ayında yaklaşık 4 bin adet gıda paketi esnaflarımıza ve hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirdik.
Eldiven ve maske dağıtımının yanı sıra Esnaflarımızın iş yerlerinde, resmi kurumlarımızda ve evlerde dezenfekte çalışmalarımız hala devam etmekte. Tabi Türkiye pandemi sürecinde en başarılı ülkelerden bir tanesi olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Amerika’dan bile çok çok iyiyiz Amerika’da sağlık sistemi çok pahalı Türkiye’de bedava hem entübe hasta sayısı az. Bu yükü en çok yüklenenlerin başında belediyeler geliyor. Direk insana dokunuyoruz. Hem gıda yardımı açısından hem de pandemi ile mücadele açısından Türkoğlu Belediyemiz örnek bir program sergiliyor. Bütün berber esnaflarımızı tek tek dolaşarak bayram öncesi uymamız gereken kuralları ve hijyen konusunda alınması gereken önlemleri konusunda da bilgiler veriyoruz. Diyerek konuştu.
‘35 Yıldır Esnafım Böyle Destek Yapılmadı’
İlçedeki berber esnaflarından İlhan Bağcı; Pandemi sürecinde bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza, bize her konuda yardımcı olan Ramazan Başkanımıza teşekkür ederiz. 35 yıldır esnafım böyle destek yapılmadı. Pandemi sürecinde 2 ay kapatmak zorunda kaldık iş yerlerimizi bu sürede bizim halimizi tek soran Osman başkanım olmuştur. O yüzden kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. dedi.
Bayan kuaförü Dilek Aşıcı ise; Türkoğlu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Pandemi sürecinde Maske ve dezenfektan istediğimiz zaman gönderdiler. Allah razı olsun.
Berber Durdu Sürek Konuşmasında ise; Bu hediyelerinden dolayı Osman Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerek iş yerlerimizin ilaçlanması konusunda gerek yapmış olduğu yardımlar konusunda kendisine ne kadar teşekkür etsek az Allah razı olsun yolunu açık etsin başkanımızın. Dünya ve Türkiye bu covid 19 salgınıyla uğraşırken başkanımızın bizi düşünmesi yeter. Hem esnaf olarak hem Gaziler mahallesi muhtarı olarak kendisine çok teşekkür ediyorum.
Yapılan uygulamalar ve verilen hediyelerden memnun kalan işletme sahipleri Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ teşekkürlerini ilettiler.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu Belediyesinden örnek Davranış
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