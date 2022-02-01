Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...

Türkoğlu Belediyesi’nin Karla Mücadelesi Takdir Topladı

Türkoğlu Belediyesi, ilçede kar yağışıyla birlikte kapanan cadde, sokak ve ana yollarda yaptığı tuzlama ve kar küreme çalışmaları göz doldurdu.

Türkoğlu Belediyesi’nin Karla Mücadelesi Takdir Topladı

Türkoğlu Belediyesi’nin Karla Mücadelesi Takdir Topladı

Türkoğlu Belediyesi, ilçede kar yağışıyla birlikte kapanan cadde, sokak ve ana yollarda yaptığı tuzlama ve kar küreme çalışmaları göz doldurdu.

01 Şubat 2022 Salı 15:28
banner459

Birbirinden değerli ve önemli hizmetleriyle belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini gösteren Osman Okumuş Başkanlığındaki Türkoğlu Belediyesi, karla mücadelede de canla başla çalışıyor.

Ekipler, son yılların en çetin kışını geçirdiğimiz bugünlerde kar yağışının olumsuz etkilerini hafifletmek için gece gündüz demeden karla etkin mücadele ediyor. Belediyenin Kar Timleri, kapanan ana yollarda, kavşaklarda, ara yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparken, çöp toplama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

“BELEDİYEMİZ VATANDAŞLIĞIMIZIN KARDAN DOLAYI MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Gerçekleştilen etkin mücadeleye ilişkin konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Evet, Türkoğlu’muzda geçtiğimiz haftadan itibaren kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Rahmet ve bereket olan karın en ufak bir olumsuzluğa neden olmaması için belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. İlçemizdeki yolları, kaldırımları sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Belediyemiz vatandaşlığımızın kardan dolayı mağdur olmaması için elinden geleni yapıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu Belediyesi’nin Karla Mücadelesi Takdir Topladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
Kahramanmaraş’ta kurtuluşun 102. Yıldönümü coşkuyla kutlanacak
Kahramanmaraş’ta kurtuluşun 102. Yıldönümü coşkuyla kutlanacak
‘Kar Afşin-Elbistan’a beyaz yağmıyor’
‘Kar Afşin-Elbistan’a beyaz yağmıyor’
Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele Sergisi
Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele Sergisi
Tarhana Çorbasının Namı Sınırları Aştı
Tarhana Çorbasının Namı Sınırları Aştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber