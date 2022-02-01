Türkoğlu Belediyesi’nin Karla Mücadelesi Takdir Topladı

Birbirinden değerli ve önemli hizmetleriyle belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini gösteren Osman Okumuş Başkanlığındaki Türkoğlu Belediyesi, karla mücadelede de canla başla çalışıyor.

Ekipler, son yılların en çetin kışını geçirdiğimiz bugünlerde kar yağışının olumsuz etkilerini hafifletmek için gece gündüz demeden karla etkin mücadele ediyor. Belediyenin Kar Timleri, kapanan ana yollarda, kavşaklarda, ara yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparken, çöp toplama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

“BELEDİYEMİZ VATANDAŞLIĞIMIZIN KARDAN DOLAYI MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Gerçekleştilen etkin mücadeleye ilişkin konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Evet, Türkoğlu’muzda geçtiğimiz haftadan itibaren kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Rahmet ve bereket olan karın en ufak bir olumsuzluğa neden olmaması için belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. İlçemizdeki yolları, kaldırımları sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Belediyemiz vatandaşlığımızın kardan dolayı mağdur olmaması için elinden geleni yapıyor” dedi.