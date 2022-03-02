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Türkoğlu Belediyesinin öncülüğünde kırsaldaki öğrenciler ilk kez beyaz perdeyle tanıştı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, beyaz perdeyle "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmiyle yaşadı.

Türkoğlu Belediyesinin öncülüğünde kırsaldaki öğrenciler ilk kez beyaz perdeyle tanıştı

Türkoğlu Belediyesinin öncülüğünde kırsaldaki öğrenciler ilk kez beyaz perdeyle tanıştı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, beyaz perdeyle "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmiyle yaşadı.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:29
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Türkoğlu Belediyesinin "Öğrencilerimizi sinema ile buluşturuyoruz" projesi kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan 600 öğrenci, evlerinden alınarak ilçe merkezine getirildi.

Öğrenciler, burada belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninin ardından "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izlemek üzere otobüslerle Kahramanmaraş kent merkezindeki sinema salonlarına götörüldü.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere, filmin kahramanı Eren'in gençlere örnek olacağı düşüncesiyle böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Türk insanının vatan ve bayrak hassasiyeti bulunan bir millet olduğuna işaret eden Okumuş, "Öğrenciler, şehit Eren ve Astsubay Ferhat Gedik'in kahramanca nasıl mücadele ettiğini ve nasıl şehit olduklarını bu filmde görecekler. İlçemizdeki liselerde eğitim gören yaklaşık 600 öğrencimizi bu filmi izlemeye götürüyoruz." diye konuştu.

Okumuş, projeyle birçok öğrencinin sinemayla ilk defa tanışacağını aynı zamanda da filmin kahramanlarını kendilerine rol model alacağını dile getirdi.

Son Güncelleme: 02.03.2022 18:39
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