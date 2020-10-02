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Türkoğlu'nda, Azerbaycan ve Türk Bayrağı birlikte dalgalanıyor

Türkoğlu Belediyesi, Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak, belediye hizmet binasına Azerbaycan ve Türk Bayrağı astı, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlara, Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı. Ardından ise Azerbaycan’da şahadet mertebesine erişen şehitler ve Türkiye’deki tüm şehitler için Cuma namazı öncesi Türkoğlu Fatih Sultan Mehmet Han Cami’de mevlid-i şerif okutuldu.

Türkoğlu'nda, Azerbaycan ve Türk Bayrağı birlikte dalgalanıyor

Türkoğlu'nda, Azerbaycan ve Türk Bayrağı birlikte dalgalanıyor

Türkoğlu Belediyesi, Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak, belediye hizmet binasına Azerbaycan ve Türk Bayrağı astı, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlara, Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı. Ardından ise Azerbaycan’da şahadet mertebesine erişen şehitler ve Türkiye’deki tüm şehitler için Cuma namazı öncesi Türkoğlu Fatih Sultan Mehmet Han Cami’de mevlid-i şerif okutuldu.

02 Ekim 2020 Cuma 18:19

Ermenistan saldırılarına karşı ilk andan itibaren Türkiye bir kez daha kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğunu gösterdi. Türkoğlu’nda tüm esnaflara ve vatandaşlara Azerbaycan bayrağı ile birlikte Türk bayrağı Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş tarafından dağıtıldı.

Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan’ı kınayan Başkan Okumuş, “Bir millet iki devlet olarak Can Azerbaycan’ın her zaman yanındayız” diyerek şunları belirtti; “Biz Türkoğlu olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermek amacıyla, Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı hediye ediyoruz. Bir nevi onlara moral kaynağı olsun. Bayrak dağıtımını bütün esnaf arkadaşlara yapıyoruz.

Bundan sonrada cuma namazı öncesi, Azerbaycan’da şehit olan kardeşlerimize ve Türkiye’deki tüm şehitlerimiz adına da Türkoğlu Belediyesi olarak Mevlid- i Şerif okutuyoruz. Tabi orası bizim anavatanımız, Türkiye’mizin yaklaşık bin yıl önce geldiğimiz topraklar, anavatanımız. Türkçemiz, özümüz, ırkımız bir. Orada 1990 ‘lı yıllarda Karabağlar ve Hocalı katliamı olmuştu. Bundan büyük üzüntü yaşamıştık. Binlerce şehidimiz vardı. O zaman Türkiye olarak onlara sahip çıkamamıştık, ama bugün dünya lideri olan yedi düvele karşı mücadele veren, savaşan, dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var.

Bugün top yekûn onların yanındayız, o zamanda dünya liderimiz iktidarda olsaydı. Ne Hocalı olurdu ne de Karabağlar işgal edilirdi. Ama Türkiye, eski Türkiye değil. İnşallah, Akdeniz’de olduğu gibi Orta Asya da, Azerbaycan da kardeşlerimizin yanındayız. Dualarımız onlarla. Desteğimiz hem gönülden, hem de her yönden devam edecektir. Onlara savaşta muzaffer olmasını diliyorum. Dualarımız onlarla.

Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayrağı birbirlerine güzel yakışıyorlar, özümüz bayrak. Yani burada da Türkoğlu’nun ismi gibi, Türkoğlu’nun esnaflarının Azerbaycan’a verdiği desteği temsil ediyor.” Dedi.

Esnaf Murat Kızılaslan ise; “Vatandaşlarımız için, kanımız için, bir tek milletimiz için canımızı vermeye hazırız. ”şeklinde konuştu.

Vatandaş Salman Örnek ise; “ Azerbaycan halkına en içten sevgilerimle, saygılarımla yanlarında olduğunu bildirir. Tek Millet, Tek Devlet olduğumuzu hatırlatırım. Azerbaycan’ın her zaman yanındayız.” ifadesini kullandı.

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