Türkoğlu'nda ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" doğrultusunda yürütülen “Kahramanmaraş İli Ceviz Üretiminin Arttırılması ve Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Türkoğlu İlçesinde çiftçilere Ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkoğlu İlçesinden 36 çiftçiye yüzde 55'i Bakanlık hibeli ve yüzde 45'i çiftçi katkılı olarak toplam 2 bin 120 adet Ceviz fidanı dağıtımının gerçekleşti.

Fidan dağıtım töreninde, Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hikmet Kaçar Ceviz fidanı dikimi ve bakımı hakkında çiftçilere bilgilendirmede bulundu.