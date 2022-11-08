Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Osmanbey’de Asfalt Çalışması
Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır hizmet veriyor
Kahramanmaraş’ta akredite laboratuvarlar 12 yıldır...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Kasım mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Kasım...
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü...
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı
ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 10...

Türkoğlu'nda kur'an kursu açıldı!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayırseverler desteğiyle yaptırılan Yunus Ayşe Ceren Bayan Kur'an Kursu törenle açıldı.

Türkoğlu'nda kur'an kursu açıldı!

Türkoğlu'nda kur'an kursu açıldı!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayırseverler desteğiyle yaptırılan Yunus Ayşe Ceren Bayan Kur'an Kursu törenle açıldı.

08 Kasım 2022 Salı 17:43

Kaymakam Burak Keser, törende, devlet ve milletin bir arada yaptığı bu tür faaliyetlerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kursun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Keser, "Bu birlikteliğin yaşanması noktasında bizler için çok değerli. Yeşilyöre halkımızın ciddi destekleri var. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada çok güzel hizmetler yapılacak, kurumlarımız çok güzel bir şekilde ilçe müftülüğümüz bünyesinde işleyecek. Burada emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyor, Allah hayırlı, uğurlu eylesin diyorum." dedi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş da vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek adına gayret gösterdiklerini ifade etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ise inşa edilen Kur'an kursuyla ilgili katılımcılara bilgi vererek, kursun yapımında emek gösterenlere teşekkür etti.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlunda Kuran Kursu Açıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubat Belediyesi’nden Önemli Emlak Vergisi Ödemesi Hatırlatması
Onikişubat Belediyesi’nden Önemli Emlak Vergisi Ödemesi Hatırlatması
Stratejist Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ta öğrencilerle buluştu!
Stratejist Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ta öğrencilerle buluştu!
Başkan Gürbüz, ‘Kentin geleceğine birlikte yön veriyoruz’
Başkan Gürbüz, ‘Kentin geleceğine birlikte yön veriyoruz’
Tüfad’dan Gelişim Semineri
Tüfad’dan Gelişim Semineri
Başkan Güngör, ‘Türkoğlu’nun standardını artırmaya devam edeceğiz’
Başkan Güngör, ‘Türkoğlu’nun standardını artırmaya devam edeceğiz’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber