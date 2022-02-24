Türkoğlu'nda öğrenciler hem ders çalışacak, hem de eğlenecek

Belediye tarafından hazırlanan ve dağıtımı gerçekleştirilen eğitici ve eğlendirici kitaplar, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olup, dikkat algılama, mantık, işlem becerisi, akıl yürütme ve problem becerilerini arttırıp ders çalışmanın yanı sıra aynı zamanda eğlendirecektir.

Türkoğlu Belediyesi olarak eğitim seferberliğinin devam ettiğini belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; İlçemizde okuyan ilkokul çocuklarının tamamına içinde bilmece ve bulmaca olan akıl ve zeka oyunları kitaplar dağıtıyoruz. Çocuklar bu kitaplarla birçok konuda hem eğlenecek, hem de bilgi sahibi olacak. Türkoğlu Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimi birinci önceliğimiz.

Türkoğlu Belediyesi olarak başlattığımız eğitim seferberliğimiz kapsamında, “Kitaplar Devletten, Kırtasiye Malzemeleri Türkoğlu Belediyesinden” projesiyle Türkoğlu ilçesindeki 2000 öğrencimize kırtasiye malzemesi dağıttık. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize test kitapları, kaynak kitapları, tablet, öğrenme ve zeka seviyesini geliştirecek oyun grupları, pandemi döneminde evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrencilerimiz için çalışma masaları ve 5000 öğrencimize yapay zeka ile yazılımlanmış Türkoğlu Akademi Kartlarını dağıttık. “Bir okul değişsin dünya değişsin” projesiyle ilçemizdeki bazı okullarımızı baştan sona yeniledik. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizi program dahilinde sinema ile buluşturmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin tarihini bilerek ceddimizin zaferlerinden örnek alıp daha güzel başarılara imza atabilmeleri için “Benim İlçem, Benim Tarihim” konulu konferans programlı bir şekilde okullarımızda devam ediyor. Şimdi de aydınlık yarınlarımız olan ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimize Akıl ve Zeka Oyunları kitaplarını dağıtıyoruz diyerek konuştu.

Fatih İlk okulunda düzenlenen programa, Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Adem AYDOĞAN, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları kitaplarının dağıtımı tüm okullarda devam edecektir.