Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım...
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’
Son Dakika
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan...
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi
Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için...

Türkoğlu'nda öğrenciler hem ders çalışacak, hem de eğlenecek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde eğitim seferberliğini devam ettiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, ilkokul öğrencilerimize “Akıl ve Zeka Oyunları” kitaplarını hediye etti.

Türkoğlu'nda öğrenciler hem ders çalışacak, hem de eğlenecek

Türkoğlu'nda öğrenciler hem ders çalışacak, hem de eğlenecek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde eğitim seferberliğini devam ettiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, ilkokul öğrencilerimize “Akıl ve Zeka Oyunları” kitaplarını hediye etti.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:10
banner459

Belediye tarafından hazırlanan ve dağıtımı gerçekleştirilen eğitici ve eğlendirici kitaplar, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olup, dikkat algılama, mantık, işlem becerisi, akıl yürütme ve problem becerilerini arttırıp ders çalışmanın yanı sıra aynı zamanda eğlendirecektir.

Türkoğlu Belediyesi olarak eğitim seferberliğinin devam ettiğini belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; İlçemizde okuyan ilkokul çocuklarının tamamına içinde bilmece ve bulmaca olan akıl ve zeka oyunları kitaplar dağıtıyoruz. Çocuklar bu kitaplarla birçok konuda hem eğlenecek, hem de bilgi sahibi olacak. Türkoğlu Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimi birinci önceliğimiz.

Türkoğlu Belediyesi olarak başlattığımız eğitim seferberliğimiz kapsamında, “Kitaplar Devletten, Kırtasiye Malzemeleri Türkoğlu Belediyesinden” projesiyle Türkoğlu ilçesindeki 2000 öğrencimize kırtasiye malzemesi dağıttık. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize test kitapları, kaynak kitapları, tablet, öğrenme ve zeka seviyesini geliştirecek oyun grupları, pandemi döneminde evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrencilerimiz için çalışma masaları ve 5000 öğrencimize yapay zeka ile yazılımlanmış Türkoğlu Akademi Kartlarını dağıttık. “Bir okul değişsin dünya değişsin” projesiyle ilçemizdeki bazı okullarımızı baştan sona yeniledik. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizi program dahilinde sinema ile buluşturmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin tarihini bilerek ceddimizin zaferlerinden örnek alıp daha güzel başarılara imza atabilmeleri için “Benim İlçem, Benim Tarihim” konulu konferans programlı bir şekilde okullarımızda devam ediyor. Şimdi de aydınlık yarınlarımız olan ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimize Akıl ve Zeka Oyunları kitaplarını dağıtıyoruz diyerek konuştu.

Fatih İlk okulunda düzenlenen programa, Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Adem AYDOĞAN, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları kitaplarının dağıtımı tüm okullarda devam edecektir.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlunda öğrenciler Hem Ders çalışacakHem De Eğlenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz’in en büyük millet bahçesi’nde sona gelindi
Akdeniz’in en büyük millet bahçesi’nde sona gelindi
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Kahramanmaraş’ta Can Dostların Projesinde Sona Gelindi
Kahramanmaraş’ta Can Dostların Projesinde Sona Gelindi
ETSO’dan Elbistan’a anaokulu müjdesi
ETSO’dan Elbistan’a anaokulu müjdesi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber